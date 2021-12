Redout II: Futuristischer Anti-Gravity-Racer mit Trailer angekündigt

Publisher Saber Interactive und das Entwicklerstudio 34BigThings haben offiziell „Redout II“ angekündigt, wie Gematsu berichtet. Hierbei handelt es sich um eine Fortsetzung zum Anti-Gravity-Rennspiel, das vor vier Jahren unter anderem für die PlayStation 4 veröffentlicht wurde. Einen ersten Eindruck vom neuen Titel könnt ihr euch im Ankündigungs-Trailer machen, den ihr wie immer weiter unten im Artikel findet.

Redout II: Hochgeschwindigkeitsrennen und treibende Beats

Gemäß den Entwicklern handelt es sich bei „Redout II“ um eine Hommage an klassische Arcade-Rennspiele. Die Rennen finden dabei in einem dystopischen Ödland statt, das einmal die Erde war. Die im Mittelpunkt des Spiels stehenden Rennen entwickelten sich zu einer der beliebtesten Sportarten der Galaxis.

Der Titel wird unter anderem eine Singleplayer-Kampagne umfassen, in denen ihr euer fahrerisches Geschick in hunderten Events auf 36 Strecken beweisen müsst. Für Abwechslung sollen verschiedene Renntypen sorgen, etwa Arena-Rennen, Zeitangriff bis hin zu Wettrennen gegen Bossgegner.

Darüber hinaus wird es ebenfalls einen kompetitiven Mehrspielermodus in „Redout II“ geben, in denen 12 Spieler gegeneinander antreten dürfen. Es sollen regelmäßig neue Herausforderungen und frische Inhalte hinzugefügt werden. Als Belohnungen winken verschiedene ästhetische Inhalte.

Ihr dürft euer Gefährt nämlich ganz nach euren Vorstellungen anpassen. Insgesamt sollen euch 12 unterschiedliche Fahrgestelle zur Verfügung stehen, die ihr mit verschiedenen Komponenten versehen könnt. Zur Auswahl steht eine große Menge an Antrieben, Stabilisatoren, Rudern, Ladeluftkühlern, Klappen, Magneten, Flügeln, Spoilern und Raketentriebwerken. Des Weiteren dürft ihr auch die Farbe eures Boliden anpassen. Wenn ihr mit eurer Kreation besonders zufrieden seid, könnt ihr davon zudem Schnappschüsse im Fotomodus anfertigen.

Über die halsbrecherischen Kurse soll euch übrigens ein treibender Soundtrack immer wieder anpeitschen, der Stücke von gefeierten Größen der elektronischen Musik bietet. Vertreten sind unter anderem Giorgio Moroder, Zardonic und Dance with the Dead. Ein Algorithmus sorgt dafür, dass sich die musikalische Untermalung dynamisch und in Echtzeit an das Geschehen auf der Rennstrecke anpasst.

„Redout II“ befindet sich für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, die Nintendo Switch und den PC (via Steam, Epic Games Store) in Entwicklung. Erscheinen soll das Rennspiel im Laufe des kommenden Jahres.

Wie gefällt euch der erste Trailer zu „Redout II“?

