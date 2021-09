WipEout Rush: Die legendäre Reihe kehrt zurück – mit ein bis zwei Haken

"WipEout Rush" erscheint 2022.

Nachdem in den vergangenen Tagen erneut Gerüchte um ein neues „WipEout“ die Runde machten, wurde dieses nun auch offiziell angekündigt.

So viel vorweg: Solltet ihr einen neuen Ableger für die Konsolen erwartet haben, dann könnt ihr diese Hoffnung erst einmal begraben. Stattdessen handelt es sich bei „WipEout Rush“, so der Name der Neuankündigung, um einen Mobile-Titel, der in Europa Anfang 2022 für iOS und Android erscheinen wird. Weiter heißt es seitens der verantwortlichen Entwickler von Rogue Games, dass die Singleplayer-Kampagne zwölf Meisterschaften in fünf unterschiedlichen bieten wird, während die Rennen in 60 Bilder die Sekunde dargestellt werden.

Vom Rennspiel zum Kartenspiel

Für Ernüchterung sorgte jedoch schnell die Tatsache, dass ihr in „WipEout Rush“ nicht selbst im Pilotensitz Platz nehmt. Stattdessen fungiert ihr lediglich als eine Art Manager und versucht mit entsprechenden Karten, euren Piloten weiterzuentwickeln und auf diesem Wege Einfluss auf das Renngeschehen zu nehmen. Im weiteren Spielverlauf schaltet ihr laut Entwicklerangaben zusätzliche Spielkarten frei.

„Die Spieler können Sammelkarten freischalten, um mehr über die Schiffe, Teams, Piloten und Strecken der Wipeout-Welt zu erfahren, während sie eine fesselnde Einzelspieler-Kampagne durchlaufen, die in aufregenden animierten Comics erzählt wird“, heißt es in der offiziellen Ankündigung dazu.

Die Tatsache, dass die legendäre PlayStation-Serie in „WipEout Rush“ kurzerhand zu einem Kartenspiel degradiert wurde, sorgte in den Stunden nach der offiziellen Ankündigung für reichlich Gegenwind und negatives Feedback. Auch der offizielle Ankündigungs-Trailer wurde wenig überraschend von vielen negativ bewertet.

