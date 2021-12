Rainbow Six Extraction: Der Jäger und seine Fähigkeiten im Trailer präsentiert

Wenige Wochen vor dem offiziellen Release des Coop-Shooters stellte Ubisoft einen weiteren Trailer zu "Rainbow Six Extraction" bereit. In den Mittelpunkt rücken dieses Mal der Operator Jäger und dessen Fähigkeiten.

Zu den ersten potenziellen Highlights des in Kürze startenden Videospieljahres 2022 dürfte Ubisofts kooperativer Multiplayer-Shooter „Rainbow Six Extraction“ gehören.

Zum Abschluss der Woche bedachte uns Ubisoft mit einem weiteren Trailer zu „Rainbow Six Extraction“. In den Mittelpunkt rückt dieses Mal ein weiterer Operator in Form von Jäger. Ausgestattet mit einem automatisierten Turm kann Jäger Geschütze errichten, die nicht nur eure Gegner unter Feuer nehmen. Darüber hinaus können die Türme auch nahende Projektile vernichten. Zu den wichtigsten Fähigkeiten von Jäger gehört die Möglichkeit, gleich mehrere Türme gleichzeitig zu errichten.

Der Release erfolgt Anfang 2022

„Rainbow Six Siege“ wird am 20. Januar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Stadia erscheinen. Spielerisch haben wir es hier mit einem kooperativen Multiplayer-Shooter zu tun, in dem die Menschheit von einem tödlichen Parasiten aus dem All bedroht wird. In abwechslungsreichen Missionen schließt ihr zusammen mit zwei weiteren Spielern beziehungsweise Spielerinnen vorgegebene Ziele ab.

Weitere Meldungen zu Rainbow Six Siege:

Zum Launch stehen insgesamt 13 Maps mit unterschiedlichen Zielen bereit. Die Ziele reichen von der Rettung von Zivilisten bis hin zur Verteidigung strategisch wichtiger Punkte. „Rainbow Six Siege“ wird mit einem Buddy-Pass ausgeliefert, der es einem Freund beziehungsweise einer Freundin von euch ermöglicht, den Coop-Modus des Shooters über einen Zeitraum von 14 Tagen kostenlos mit euch zu testen.

Beim Kauf der Vollversion können die in der Gratis-Trial erzielten Fortschritte natürlich übernommen werden.

Weitere Meldungen zu Rainbow Six Extraction.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren