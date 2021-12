Final Fantasy XIV: Update 6.01 mit Pandaemonium-Raid und mehr steht bereit

Kurz vor dem Weihnachtsfest stellten die Entwickler von Square Enix ein neues Content-Update zu „Final Fantasy XIV“ bereit, das das Online-Rollenspiel auf die Version 6.01 hebt.

Zu den interessantesten neuen Inhalten, die mit dem Patch 6.01 den Weg in das Spiel finden, gehört der neue Raid „Pandæmonium: Asphodelos“. Dieser richtet sich an Spieler auf Stufe 90 und einer Mindest-Ausrüstungs-Stufe von 565. In Angriff genommen werden kann der neue Raid mit einer Gruppe aus acht Abenteurern. Nach Abschluss des Raid-Dungeons wird es keine Ausrüstung mehr geben. Stattdessen erhalten die Spieler Token, die sie gegen exklusive Ausrüstung eintauschen können.

Weitere Inhalte in den Startlöchern

Jeder Zyklus des Dungeons räumt den Spielern einen Token pro Woche ein. Nach dem Abschluss eines Durchlaufs können die Tokens bei Mylenie in Labyrinthos oder Djole in Radz-at-Han gegen Ausrüstung eingetauscht werden. Als Bonus für den Abschluss aller vier Zyklen wartet eine unbesungene Asphodelos-Klinge, die bei den oben genannten Händlern gegen scheibenförmige Grabsteine und somit weitere Ausrüstung eingetauscht werden kann.

Alle weiteren Details zu den neuen Inhalten und Verbesserungen, die im Update 6.01 warten, findet ihr auf der offiziellen Website. Aktuell arbeiten die Entwickler an weiteren Inhalten wie dem Schatzsucher-Dungeon, die mit dem Patch 6.05 den Weg in „Final Fantasy XIV“ finden.

Einen konkreten Termin bekam das Update 6.05 bisher allerdings nicht spendiert.

Quelle: Final Fantasy XIV (Offizielle Website)

