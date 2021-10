Final Fantasy XIV Endwalker: Laut Yoshida ein größerer Release als bei klassischen Rollenspielen

"Final Fantasy XIV: Endwalker" erscheint Ende November.

Aktuell arbeiten die kreativen Köpfe rund um Produzent und Director Naoki Yoshida fieberhaft an der Fertigstellung und der Veröffentlichung der neuen „Final Fantasy XIV“-Erweiterung „Endwalker“.

In einem Interview, das sich um das neue Add-on drehte, wies Yoshida nicht nur darauf hin, dass „Endwalker“ mit einer Vielzahl neuer Inhalte für frischen Wind sorgen und sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler begeistern soll. Darüber hinaus betonte Naoki Yoshida noch einmal, dass wir es bei „Endwalker“ mit der bisher umfangreichsten Erweiterung des Fantasy-Online-Rollenspiels zu tun haben.

Zwei neue Jobs und mehr

Wie Yoshida ausführte, übertrifft der Aufwand und der Umfang von „Endwalker“ sogar frisch veröffentlichte moderne Rollenspiele: „Speziell für die Geschichte, wenn wir uns die Menge an Text, Zwischensequenzen und so weiter ansehen… Ich möchte keine solche Vergleichszahl nennen, aber hier gibt es viel mehr als in Shadowbringers.“ Zu den neuen Inhalten, die mit „Endwalker“ den Weg in „Final Fantasy XIV“ finden, gehören unter anderem zwei neue Jobs in Form des Reapers und des Sage.

Hinzukommen neue Dungeons, ein exklusiver Handlungsstrang, frische Raids, Wilde Völker und weitere Neuerungen. „Final Fantasy XIV: Endwalker“ wird am 23. November 2021 für den PC, die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 veröffentlicht.

