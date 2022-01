Star Wars Jedi Fallen Order 2: Offizielle Ankündigung in den nächsten Monaten?

Auch wenn eine offizielle Ankündigung von „Star Wars Jedi: Fallen Order 2“ nach wie vor auf sich warten lässt, gilt mittlerweile als sicher, dass die Entwickler von Respawn Entertainment bereits seit einer ganzen Weile am Nachfolger arbeiten.

Darauf deuteten in der Vergangenheit unter anderem diverse Stellenausschreibung des Studios hin, in denen die Rede von einem brandneuen Singleplayer-Abenteuer war, das sich bei Respawn Entertainment in Entwicklung befindet. Für frischen Gesprächsstoff sorgt der Gaming-Journalist und Industrie-Insider Jeff Grubb, der in der aktuellen Folge von „Grubsnaxx“ berichtet, dass „Star Wars Jedi: Fallen Order 2“ in den nächsten Monaten angekündigt werden soll. Genauer genommen noch vor der E3 2022 im Juni.

Release im Jahr 2022 oder 2023?

Ohne näher auf seine Quellen einzugehen, berichtete Grubb weiter, dass „Star Wars Jedi: Fallen Order 2“ anschließend für eine Veröffentlichung in diesem Jahr bestätigt werden könnte oder aber erst 2023 erscheint. Auch wenn Grubb in der Regel als eine verlässliche Quelle gilt, sollten seine Angaben bis zu einer offiziellen Stellungnahme seitens Electronic Arts beziehungsweise Respawn Entertainment natürlich erst einmal mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

„Star Wars Jedi: Fallen Order“ erschien im November 2019 zunächst für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4, ehe im vergangenen Jahr native Versionen beziehungsweise entsprechende Upgrades für die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht wurden.

Dabei entwickelte sich das Action-Adventure für Electronic Arts und Respawn Entertainment zu einem unerwarteten Erfolg mit mehr als 20 Millionen Spielern (Stand: Juli 2021).

