UK-Charts: Mario Kart 8 Deluxe verteidigt die Spitze – Die Top 10 in der Übersicht

Zum Start in die neue Woche erreichten uns heute die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien. Dominiert werden die Top 10 genau wie in den vergangenen Wochen von diversen alten Bekannten wie "FIFA 22" oder "Mario Kart 8 Deluxe".

In Zusammenarbeit mit den Marktforschern von GfK Chart-Track veröffentlichte GamesIndustry.biz pünktlich zum Start in die neue Woche die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien.

Wie ein Blick auf die Software-Charts verdeutlicht, hat sich in den Top 3 gegenüber der Vorwoche nichts geändert. Nach wie vor macht es sich der Fun-Racer „Mario Kart 8 Deluxe“ an der Spitze der UK-Charts gemütlich. Auf den weiteren Plätzen folgen Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „FIFA 22“, das entspannende Insel-Abenteuer „Animal Crossing: New Horizons“ sowie die Switch-Version von „Minecraft“.

Abgerundet werden die Top 10 der britischen Software-Charts der vergangenen Woche von weiteren alten Bekannten wie „Call of Duty: Vanguard“, „Grand Theft Auto 5“ oder „Just Dance 22“.

Anbei die Übersicht über die Top 10 der vergangenen Woche, bei der wie gehabt nur Verkäufe über den britischen Einzelhandel und keine Download-Verkäufe berücksichtigt wurden.

UK-Charts: Die Top der vergangenen Woche

1. Mario Kart 8 Deluxe

2. FIFA 22

3. Animal Crossing: New Horizons

4. Minecraft (Switch)

5. Call of Duty: Vanguard

6. Ring Fit Adventure

7. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

8. Pokemon Brilliant Diamond

9. Just Dance 2022

10. Grand Theft Auto 5

Quelle: GamesIndustry.biz

