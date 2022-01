Fortnite: Neuestes Update führt Tornados und Blitze ein

Die versprochenen Wettereffekte sind da. Nach der Installation des heutigen Updates können während einer Runde Unwetter in Form von Tornados und Blitzen auftreten.

Schon zum Start von Kapitel 3 gaben die „Fortnite“-Entwickler bekannt, dass zu einem späteren Zeitpunkt Wettereffekte implementiert werden. Jetzt ist es so weit: Das heute veröffentlichte Update ( V.19.01) führt Tornados und Gewitter ein.

Lasst euch durch die Luft wirbeln

Vor einem Tornado braucht ihr jedoch keine Angst zu haben. Stattdessen könnt ihr die Windhose als Fortbewegungsmittel nutzen! Nähert euch einem Tornado, um in die Luft gewirbelt zu werden und euch schneller über die Insel zu bewegen. Fallschaden ist dabei ausgeschlossen.

Auch Gewitterblitze können von nun an während einer Runde auftreten. Solltet ihr davon getroffen werden, nehmt ihr etwas Schaden. Dafür steigt für einen kurzen Zeitraum eure Bewegungsgeschwindigkeit. Es kann sich also lohnen, vom Blitz getroffen zu werden. Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, müsst ihr euch ins Wasser unter einer Gewitterwolke oder auf eine höhergelegene Fläche begeben. Beachtet zusätzlich, dass der Blitz niemals zweimal an der selben Stelle einschlägt.

Durch einen Blitzeinschlag wird zudem die Umgebung in Flammen gesetzt. Um auf der Insel noch mehr Brände zu verursachen, hat das Entwicklerteam die Leuchtpistolen wiedereingeführt. Überall auf der Map könnt ihr sie finden.

Um die Wirbelstürme ausgiebig zu demonstrieren, startet heute die Tornado-Woche. Bis zum 18. Januar ist die Wahrscheinlichkeit eines auftretenden Tornados erhöht.

„Fortnite“ ist für PlayStation, Xbox, mobile Geräte und PC verfügbar.

Quelle: Fortnite

