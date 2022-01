Fortnite: Crossover mit Doom und weiteren Bethesda-Serien geplant?

Pünktlich zum Start in das neue Jahr erreichten uns erste Gerüchte zu möglichen Crossover-Inhalten, mit denen der erfolgreiche Battle-Royal-Shooter „Fortnite“ aus dem Hause Epic Games in den nächsten Monaten versorgt werden könnte.

In Umlauf gebracht wurden die unbestätigten Details von den beiden Industrie-Insidern Nick Baker und Jeff Grubb, die im aktuellen „XboxEra“-Podcast über die Zukunft von „Fornite“ sprachen und darauf hinwiesen, dass Crossover zu diversen Marken von Bethesda Softworks und Microsoft geplant sind. Namentlich genannt wurde in dem Fall bisher aber nur die „Doom“-Reihe von id Software. „Der Doom Slayer wird den Weg in Fortnite finden“, heißt es hier. „Wahrscheinlich werden eine Handvoll Microsoft- und Bethesda-Charaktere für Fortnite erscheinen“.

Bis es zur offiziellen Ankündigung der Crossover durch Epic Games beziehungsweise Microsoft und Bethesda Softworks kommt, dürfte aber noch etwas Zeit ins Land ziehen. Wie Baker ausführte, müssten hinter den Kulissen noch einige Details bezüglich der Markenrechte geklärt werden. Daher sollten die Spieler auf absehbare Zeit nicht mit konkreten Informationen oder gar entsprechenden Ankündigungen rechnen.

Die Verantwortlichen von Epic Games selbst wollten sich zu den aktuellen Gerüchten um die möglichen Crossover bisher nicht äußern. In einem separaten Tweet deutete das Studio allerdings eine Entschädigung für die Server-Probleme Ende des vergangenen Jahres an.

Welche Entschädigungen genau geplant sind, wurde zwar nicht verraten, offizielle Details zu diesem Thema sollen aber schon in den nächsten Tagen folgen.

Fortnite game servers are back online and the Winterfest continues! ❄️

We appreciate everyone’s understanding as we worked to resolve these issues and we’ll have more details next week on what we’re doing to help you make up for lost time. pic.twitter.com/ruLmG4xHgk

— Fortnite Status (@FortniteStatus) December 29, 2021