WB Games Montreal: Stellenausschreibung bestätigt weiteres Triple-A-Projekt neben Gotham Knights

Aktuell arbeiten die Entwickler von WB Games Montreal zum einen am kooperativen Action-Titel „Gotham Knights“, der im Laufe des Kalenderjahres 2022 für die Konsolen und den PC erscheinen wird.

Nachdem eine Stellenausschreibung bereits Ende des vergangenen Jahres darauf hindeutete, dass bei WB Games Montreal neben „Gotham Knights“ an einem weiteren Triple-A-Projekt gearbeitet wird, wurde das Ganze im Zuge einer aktuellen Stellenausschreibung bestätigt. Derzeit sucht WB Games Montreal nach einem Senior-Gameplay-AI-Programmer, der an dem nicht näher konkretisierten Titel arbeiten soll.

„In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für das Design, die Entwicklung, Wartung und Optimierung von plattformübergreifenden KI-Algorithmen und Algorithmen, einschließlich des Verhaltens von Nicht-Spieler-Charakteren und der Navigation im Spiel“, heißt es zur ausgeschriebenen Stelle. Woran WB Games Montreal neben „Gotham Knights“ arbeitet, wurde bisher zwar nicht bestätigt, die Gerüchte sprachen zuletzt jedoch immer wieder von einem neuen „Superman“-Titel.

Weitere Meldungen zu WB Games Montreal:

Dies würde auch zu den Angaben von Warner Bros. Interactive passen. So wies der Publisher bereits vor einer ganzen Weile darauf hin, dass auf kurz oder lang zwei große Projekte auf bekannten DC Comics-Marken geplant seien, die bei WB Games Montreal entstehen sollen.

Abgesehen vom 2022 erscheinenden „Gotham Knights“ wurde bisher jedoch nichts bestätigt.

Once Again It’s Confirmed that WB Games Montreal Working on New Unannounced AAA Title.

– Sometime Ago They Confirmed working on 2 DC Comics Property Games

– 1 is Gotham Knights & 2nd is Rumoured #Superman Game Idk@DomsPlaying @IdleSloth84 @bogorad222 @NilOggier @valiantfury_ pic.twitter.com/jVtDlQvFbB

— Faizan Shaikh (@FaizShaikh7681) January 14, 2022