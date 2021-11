WB Games Montreal: Offenbar weiteres Projekt bei den Gotham Knights-Machern in Arbeit

Bekanntermaßen arbeitet das kanadische Entwicklerstudio WB Games Montreal aktuell am kooperativen Action-Titel „Gotham Knights“. Dieser ist für eine Veröffentlichung im kommenden Jahr vorgesehen.

Wie derzeit berichtet wird, handelt es sich bei „Gotham Knights“ allerdings nicht um das einzige Projekt, das sich bei WB Games in Montreal in Entwicklung befindet. Stattdessen deutet ein Eintrag in einem Lebenslauf, der auf dem LinkedIn-Profil von WB Games Montreals Senior-Artistin Megan Berry gefunden wurde, darauf hin, dass die Entwickler hinter „Gotham Knights“ noch an einem zweiten, bisher unangekündigten Titel arbeiten.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

In ihrem Lebenslauf weist Megan Berry darauf hin, dass sie bei dem noch angekündigten Projekt für „wichtige Gameplay-Säulen verantwortlich sein wird“ und dass sie das Projekt zusammen mit dem Creative-Director von WB Games Montreal auf den Weg gebracht hat. Weitere Details zu dem besagten Titel lassen sich mit dem LinkedIn-Eintrag leider nicht entnehmen.

Erschwerend kommt hinzu, dass eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens WB Games Montreal noch auf sich warten lässt. Somit ist unklar, was sich hinter dem Projekt im Detail versteckt und wann dieses offiziell angekündigt beziehungsweise vorgestellt werden soll.

Zumal ohnehin erst einmal die Fertigstellung von „Gotham Knights“ im Fokus der internen Bemühungen stehen dürfte.

