The Walking Dead Saints & Sinners: Kapitel 2 „Retribution“ angekündigt

Mit "Retribution" kündigten die Entwickler von Skydance Interactive das zweite Kapitel von "The Walking Dead: Saints & Sinners" an, das für die gängigen VR-Systeme veröffentlicht wird. Wir liefern euch die ersten Details.

Passend zum Jubiläum des erfolgreichen VR-Titels „The Walking Dead: Saints and Sinners“ schüttelten die Entwickler von Skydance Interactive eine kleine Überraschung für die Community aus dem Ärmel.

Hierbei haben wir es mit dem zweiten Kapitel zu „The Walking Dead: Saints and Sinners“ zu tun, das unter dem Namen „Retribution“ veröffentlicht und aller Voraussicht nach noch in diesem Jahr für die gängigen Virtual-Reality Headsets erscheinen wird. Allzu viele Details ließen sich die Verantwortlichen von Skydance Interactive bisher allerdings nicht entlocken und sprachen lediglich davon, dass „Retribution“ in Form eines Stand-Alone-Titels veröffentlicht wird.

Wohl kein vollwertiges Sequel zu erwarten

Zwar wurde angedeutet, dass mit „Retribution“ die Geschichte des originalen „The Walking Dead: Saints and Sinners“-Abenteuers fortgesetzt wird, allerdings vermeiden die Entwickler im Zuge der offiziellen Ankündigung bewusst den Begriff „Sequel“. Daher sollten wir wohl nicht von einem Nachfolger im klassischen Sinne ausgehen. Zumal die Macher von Skydance Interactive via Twitter explizit darauf hinwiesen, dass sich „Retribution“ auch an Neulinge richten wird, die „The Walking Dead: Saints and Sinners“ nicht gespielt haben.

Abgerundet wurde die offizielle Ankündigung des zweiten Kapitels von einem kurzen Teaser, der abgesehen vom offiziellen Logo allerdings nichts hergibt. Somit werden sich Fans von „The Walking Dead: Saints & Sinners“ wohl noch ein wenig in Geduld üben müssen.

Zumal aktuell noch unklar ist, wann mit weiteren Details und ersten handfesten Spielszenen zu rechnen ist.

It wouldn’t be our second anniversary without a surprise. Hold on to your heads, tourists, The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution is coming. 😈 #TWDSS #secondanniversary #Chapter2 #Retribution pic.twitter.com/ajibDagmKP — TWD Saints & Sinners (@WalkingDeadVR) January 24, 2022

