Microsoft: Arbeitet angeblich an Monster-Hunter-Klon „Suerte“

Berichten zufolge soll Microsoft derzeit an einem Koop-Spiel im Stil von „Monster Hunter“ arbeiten. Das Projekt wird angeblich unter dem Codenamen „Suerte“ geführt und soll bereits seit Sommer 2020 in Entwicklung sein.

Während Microsoft derzeit wohl vor allem wegen der geplanten Übernahme von Activision Blizzard im Rampenlicht steht, wird hinter den Kulissen reichlich an neuen Titeln gearbeitet. Microsoft soll dabei nicht nur mit den eigenen Studios an neuen Projekten werkeln, sondern auch in Zusammenarbeit mit Drittherstellern. Nun berichten der Journalist Jeff Grubb und die Webseite Windows Central separat, dass das Unternehmen an einem neuen Koop-Spiel arbeiten soll.

Microsoft mit eigenem „Monster Hunter“?

Das Projekt soll den Codenamen „Project Suerte“ tragen und vom Indie-Entwickler Certain Affinity stammen. Das Studio ist bereits seit Jahren ein enger Partner von Microsoft und hat unter anderem an „Halo 2“, „Halo: Master Chief Collection“ sowie bei dem neuesten Teil „Halo Infinite“ mitgearbeitet. Dazu ist Certain Affinity als Support-Entwickler für „Call of Duty“ bekannt.

„Suerte“ soll ein Koop-Spiel werden, das von der beliebten „Monster Hunter“-Serie inspiriert ist. Die Reihe ist für ihre strategischen Kämpfe gegen riesige Monster bekannt. Die Spieler treten mit verschiedenen Waffentypen gegen riesigen Viecher in unterschiedlichen Biomen an. Nach einem bestandenen Kampf dienen die Überreste der Gegner als Ressourcen für bessere Waffen und Ausrüstung.

Certain Affinity hatte im letzten Jahr angekündigt, an einer neuen IP zu arbeiten. Laut dem Präsidenten des Studios, Max Hoberman, soll es sich dabei um den „ehrgeizigsten Titel des Studios bis dato“ handeln. „Sind wir aufgeregt, ein Genre und einen Spielstil zu übernehmen, die wir schon immer geliebt haben? Wir können es nicht in Worte fassen! Fühlen wir uns geehrt, dieses Spiel auf den Markt zu bringen? Unbeschreiblich! Gibt es weitere verlockende Details zu diesem neuen Unternehmen? Mehr als wir sagen können!“

Wie berichtet wird, befindet sich „Project Suerte“ bereits seit Sommer 2020 in Entwicklung. Das Spiel könnte 2023 enthüllt und 2024 veröffentlicht werden. Je nachdem, wie die Arbeiten verlaufen, könnte dies aber auch früher oder später erfolgen.

