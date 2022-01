Call of Duty: Nimmt Microsoft Abstand von jährlichen Neuveröffentlichungen?

Nach der Übernahme von Activision Blizzard bestätigte Microsoft in dieser Woche, dass die "Call of Duty"-Reihe auch weiterhin für die PlayStation-Plattformen erscheinen soll. Aktuellen Berichten zufolge könnte das Redmonder Unternehmen allerdings Abstand von den jährlichen Neuveröffentlichungen der Reihe nehmen.

Nach wie vor sorgt die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft in dieser Woche für reichlich Gesprächsstoff. In den Mittelpunkt rückte dabei unter anderem die Frage, ob die „Call of Duty“-Reihe weiterhin für die PlayStation-Plattformen erscheinen wird.

Diesbezüglich sorgte Phil Spencer, der CEO von Microsoft Gaming, kürzlich für Klarheit und äußerte sich diesbezüglich wie folgt: „Ich hatte diese Woche gute Telefonate mit den Anführern bei Sony. Ich habe unsere Absicht, alle bestehenden Absprachen nach der Akquisition von Activision Blizzard zu ehren und unser Verlangen Call of Duty auf der PlayStation zu behalten, bestätigt. Sony ist ein wichtiger Teil der Industrie und wir schätzen unsere Beziehung.“ Aktuellen Berichten zufolge könnte Microsoft die „Call of Duty“-Reihe jedoch in eine neue kreative Richtung lenken.

Entwickler hoffen auf mehr kreative Freiheiten

Dies berichtet zumindest der in der Gaming-Branche gut vernetzte Bloomberg-Journalist und Industrie-Insider Jason Schreier, dem unter anderem zugetragen wurde, dass die internen Studios von Activision Blizzard durchaus große Hoffnungen in die Übernahme durch Microsoft legen. Zwar ist vereinzelt die Rede davon, dass mögliche Entlassungen befürchtet werden, alles in allem überwiege bei den Entwicklern jedoch die Vorfreude.

Weitere Meldungen zu Activision Blizzard:



Zum einen hoffen die Studios von Activision Blizzard laut Schreier darauf, dass sie unter der Schirmherrschaft von Microsoft mehr kreative Freiheiten genießen könnten. Darüber hinaus wird spekuliert, dass Microsoft Abstand von den jährlichen Neuveröffentlichungen der „Call of Duty“-Reihe nehmen wird, was ebenfalls der kreativen Freiheit und vor allem der Qualität der Reihe zugute kommen könnte.

Ein nicht zu unterschätzender Teil der Belegschaft hofft laut Schreier zudem darauf, dass CEO Bobby Kotick nach dem Abschluss der Übernahme seinen Posten räumen muss. In wie weit sich die Hoffnungen der Activision Blizzard-Belegschaft erfüllen werden, wird die Zeit zeigen müssen.

Inside Activision Blizzard this week:

– Lots of cautious optimism about the merger and Kotick being gone

– Excitement for more creative freedom under Xbox

– Fear of layoffs

– Call of Duty could ditch the yearly release schedule

New story: https://t.co/QftblHXUzz — Jason Schreier (@jasonschreier) January 20, 2022

Weitere Meldungen zu Call of Duty.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren