Apex Legends: Temporärer Spielmodus „Kontrolle“ und neue Legende im Gameplay-Trailer

Am 8. Februar geht in „Apex Legends“ die nächste Season an den Start. Die beiden wichtigsten Neuerungen – ein zeitlich limitierter Spielmodus und die Legende Mad Maggie – werden jetzt in einem neuen Gameplay-Trailer vorgestellt.

Nehmt die gegnerischen Kontrollpunkte ein

Der neue Modus heißt „Kontrolle“ und lässt zwei Teams bestehend aus neun Spielern gegeneinander antreten. Euer Ziel wird lauten, mehrere Punkte auf der Karte einzunehmen und möglichst lange zu halten. Im Video dürft ihr beobachten, wie das in der Praxis aussieht. Der Tod bedeutet hier nicht das Ende, weshalb ihr wenige Sekunden später an einem eurer eroberten Punkte spawnen dürft.

Damit bietet euch der eigentliche Battle Royale-Shooter eine weitere komplett neue Erfahrung. Schon mit „Arena“ wurde im letzten Jahr ein neuer Spielmodus eingeführt, in dem sich Drei-Spieler-Teams bekämpfen. Schon im April 2021 deutete der Design-Director von „Apex Legends“ an, dass alternative Spielmodi eingeführt werden.

Im zweiten Teil des Trailers wird Mad Maggie näher vorgestellt. Sie selbst bezeichnet sich nicht als Legende, sondern als „verdammte Kriegsherrin“. Um ihren Gegnern das Leben schwer zu machen, teleportiert sie Gebäude und andere Objekte über das gesamte Schlachtfeld.

Darüber hinaus steht im Februar das dreijährige Jubiläum an. Um dieses ausführlich zu feiern, werden über den Monat kosmetische Gegenstände für verschiedene Legenden an die Community verteilt.

„Apex Legends“ ist für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich. Eine PS5-Version scheint bald zu kommen.

