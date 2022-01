MLB The Show 22: Mit Trailer, ersten Details und Termin angekündigt

MLB The Show 22:

Sony hat das Baseballspiel "MLB The Show 22" angekündigt. Wie schon im Vorjahr kommen neben den PlayStation-Spielern auch Xbox-Nutzer in den Genuss. Ebenfalls gesellen sich erstmals Mitglieder der Switch-Community hinzu.

Der Publisher Sony Interactive Entertainment und der Entwickler San Diego Studio haben „MLB The Show 22“ angekündigt. Der Titel wird am 5. April 2022 für PS5 und PS4 erscheinen. Ebenfalls werden die Konsolen Xbox Series X/S, Xbox One und Switch unterstützt. Coverstar der neuen Baseballsimulation ist Shohei Ohtani.

Die Standard-Edition von „MLB The Show 22“ wird auf den New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S rund 70 Dollar kosten. Für die Last-Gen-Hardware PS4 und Xbox One sowie für die Switch sind es zehn Euro weniger. Die Xbox Series- und Xbox One-Versionen werden ab dem ersten Tag ebenfalls über den Xbox Game Pass erhältlich sein, wobei nicht bekannt ist, welche Geldbeträge in Richtung des Publishers fließen.

Cross-Plattform-Play, Cross-Saves und Cross-Progression

Das zweite Jahr in Folge wird „MLB The Show“ auf eine neue Plattform ausgeweitet. Diesmal ist es die Switch, nachdem ein Jahr zuvor erstmals Xbox-Spieler an der Reihe waren. Zu den Features von „MLB The Show 22“ gehören Cross-Plattform-Play, Cross-Saves und Cross-Progression.

„Nintendo-Fans können jetzt gemeinsam mit Xbox- und PlayStation-Fans online gegeneinander spielen – mit plattformübergreifendem Spiel in MLB The Show 22. Darüber hinaus ermöglicht die Cross-Progression das Erwerben und Nutzen von Inhalten auf jeder Plattform oder Generation“, so die Macher. Ausgenommen sind PS5- und Xbox Series X/S-exklusive Features wie der Stadion-Creator.

Mit „MLB The Show 22“ sollt ihr ganz einfach in die Lage versetzt werden, von einer Plattform zur anderen zu wechseln und dabei den Zugriff auf euren gesamten Kartenbestand zu behalten. Zu diesem Zweck müsst ihr euer MLB The Show-Konto einfach mit den Konsolen-Plattformen verknüpfen.

Bis zur Veröffentlichung des Spiels sollen ebenfalls die Feature-Premieren zurückkehren. Es handelt sich um eine Reihe von Videos, die einen Einblick in die Neuerungen und Änderungen in „MLB The Show 22“ gewähren.

Vorbesteller-Inhalte und Collector’s Edition

Spieler, die „MLB The Show 22“ im PlayStation Store vorbestellen, erhalten ein Gold Choice Pack, das im Spiel verwendet werden kann. Ebenfalls wird es eine Collector’s Edition geben, die am kommenden Mittwoch enthüllt wird.

Die Collector’s Edition von „MLB The Show 22“ beinhaltet eine doppelte Berechtigung. Das heißt, ihr könnt sie sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 nutzen. Falls ihr hingegen vorhabt, die Standard Edition von „MLB The Show 22“ für die PS4 zu kaufen und später auf die PS5-Version upzugraden, müsst ihr die digitale Edition erwerben, um das Upgrade-Angebot mit einem Preis von zehn Dollar in Anspruch nehmen zu können.

