WWE 2K22: Namhafte Superstars zeigen sich im neuen Gameplay-Trailer

Kurz vor dem offiziellen Release bedachte uns der Publisher 2K Sports mit einem frischen Gameplay-Trailer zum Wrestling-Spektakel "WWE 2K22". In diesem zeigen sich verschiedene WWE-Superstars, die im neuesten Ableger der Reihe auf euch warten.

Vor knapp eineinhalb Wochen stellte der Publisher 2K Games „WWE 2K22“ ausführlich vor und versprach, dass die Entwickler aus den Fehlern der Vergangenheit entsprechende Lehren gezogen haben und dieses Mal besonders großen Wert auf eine fehlerfreie Spielerfahrung legen werden.

Ergänzend zu diesem Versprechen stellte das Unternehmen einen frischen Gameplay-Trailer bereit, mit dem euch „WWE 2K22“ noch einmal schmackhaft gemacht werden soll. In den Mittelpunkt des Videos, das wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit steht, rücken dieses Mal verschiedene Superstars, die in „WWE 2K22“ mit von der Partie sind und darauf warten, die Arenen unsicher zu machen beziehungsweise das virtuelle Publikum zu begeistern.

Eine überarbeitete Engine und neue Modi

„WWE 2K22“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird ab dem 11. März 2022 erhältlich sein. Neben der Standard-Ausgabe warten pünktlich zum Release verschiedene Sonder-Editionen, die ausgewählte Extras wie beispielsweise den Season-Pass oder exklusive Skins mit sich bringen. Alle weiteren Details zu den verschiedenen Ausgaben von „WWE 2K22“ haben wir hier für euch zusammengefasst.

Zu den Modi, die in „WWE 2K22“ auf euch warten, gehört unter anderem der zurückkehrende „2K Showcase“, in dem ihr einige historische Momente von Rey Mysterio erneut erleben könnt. Hinzukommen Klassiker wie die Karriere und der Charakter-Editor oder der „MyRise“-Modus, in dem ihr vor der Aufgabe steht, selbst zum WWE-Superstar aufzusteigen.

