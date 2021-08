WWE 2K22: Gameplay soll schon jetzt „fantastisch“ sein

Wann "WWE 2K22" auf den Markt gebracht wird, ist weiterhin unklar.

Mit „WWE 2K20“ legte 2K Games eine grandiose Bruchlandung hin. Das äußerst fehlerbehaftete Spiel erhielt im Fall der PS4-Version einen Metascore von 43, der vom User-Score deutlich unterboten wurde. Mit etlichen Patches sorgten die Entwickler von Visual Concepts für Verbesserungen.

WWE 2K22 soll es besser machen

Nachdem im vergangenen Jahr auf einen neuen Teil verzichtet wurde, soll das Ansehen mit „WWE 2K22“ wiederhergestellt werden. Und tatsächlich scheinen die Dinge in die richtige Bahn gelenkt worden zu sein. Der Forbes-Autor Brian Mazique behauptete während seines letzten YouTube-Diskussionsstreams, dass er mit Leuten sprechen konnte, die mit der Entwicklung des Spiels vertraut sind. Und diese zeigten sich offenbar begeistert.

„Ich habe mit Leuten gesprochen, die das Spiel gut kennen und wissen, was in der Entwicklung passiert. Und mir wurde gesagt, dass das Gameplay zum jetzigen Zeitpunkt fantastisch ist“, so Mazique. „Das ist tatsächlich das Wort, das für den letzten Build verwendet wurde. Die Leute, die den letzten Build gespielt haben, haben gesagt, dass das Gameplay fantastisch ist.“

Derartige Aussagen sind natürlich mit Vorsicht zu genießen, da nicht klar ist, in welcher Art und Weise die Informanten involviert sind. Auch Mazique verwies darauf: „Jeder, der zu diesem Zeitpunkt über das Gameplay spricht, steht wahrscheinlich 2K sehr nahe, also muss man das mit Vorsicht genießen. Aber mir wurde gesagt, dass sich das Spiel fantastisch spielt und dass die Gameplay-Engine komplett neu entwickelt wurde.“

Auch soll die Steuerung viel sauber als im Vorgänger sein. Allerdings wisse Mazique nicht, was das am Ende bedeutet. „Aber das Letzte, was ich darüber gehört habe […] ist, dass es sich wie das Wrestling-Spiel eines Wrestling-Fans anfühlt“, so die abschließenden Worte.

„WWE 2K20“ war ein enttäuschendes Debüt für den Entwickler Visual Concepts, nachdem Yuke’s zuvor für die Produktion der Reihe zuständig war. Vor allem die große Anzahl technischer Probleme sorgte zum Launch für Frust.

Im vergangenen Jahr wurde Patrick Gilmore, der ehemalige Studioleiter von Double Helix, als Leiter eingestellt, um sich wieder auf die Qualität zu konzentrieren. Die Ankündigung von „WWE 2K22“ folgte im Zuge der Wrestlemania 37 im April dieses Jahres. Einen Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht.

