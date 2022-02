Fortnite: Hinweis auf mögliche Uncharted-Inhalte entdeckt?

In diesem Monat findet die beliebte "Uncharted"-Reihe den Weg auf die große Leinwand. Passend dazu möchte ein Nutzer im Quellcode des Battle-Royal-Shooters Hinweise auf mögliche "Uncharted"-Inhalte gefunden haben, die in Kürze den Weg in "Fortnite" finden könnten.

In den vergangenen Monaten waren die Verantwortlichen von Epic Games immer wieder für Überraschungen zu haben, wenn es um die Ankündigung neuer Inhalte für den erfolgreichen Battle-Royal-Shooter „Fortnite“ ging.

Nachdem in der Vergangenheit namhafte Serien wie „Tomb Raider“, „Resident Evil“ oder „God of War“ ihren Auftritt in „Fortnite“ hatten, könnte in Kürze eine weitere beliebte Franchise von Sony Interactive Entertainment folgen. Die Rede ist von der „Uncharted“-Reihe, zu der ein Nutzer Hinweise im Quellcode von „Fortnite“ entdeckt haben möchte. Im Detail geht es um die folgende Codezeile zu einer neuen Herausforderung: „Sammle Schätze mit einer [Uncharted Treasure Map]“.

Eine Crossover-Promotion zum neuen Kinofilm?

In wie weit das Ganze in der Tat auf mögliche „Uncharted“-Inhalte hindeutet, die in Kürze den Weg in „Fortnite“ finden werden, bleibt abzuwarten. Denkbar wäre allerdings, dass mit dem besagten Content der nahende Kinostart des ersten großen „Uncharted“-Films gefeiert wird. Die Verfilmung mit Tom Holland in der Hauptrolle wird ab dem 18. Februar 2022 im Kino zu sehen sein und sich als ein Prequel zu den Videospielen verstehen, das eine jüngere und noch unerfahrene Version von Nathan Drake in den Mittelpunkt des Geschehens rückt.

Bisher unbestätigten Berichten zufolge dürfen sich Spieler und Spielerinnen von „Fortnite“ in den kommenden Monaten über diverse Überraschungen freuen. Wie Insider berichteten, sind nicht nur Crossover mit beliebten Bethesda Softworks-Serien wie „Doom“ geplant. Zudem soll Epic Games eine Partnerschaft mit Paramount Pictures eingegangen sein, aus der unter anderem Inhalte auf Basis der „Teenage Mutant Ninja Turtles“ hervorgehen werden.

Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

UNCHARTED COLLAB SOON?? New challenge: „Collect Treasure using an [Uncharted Treasure Map]“ (First seen by @Egyptian_Leaker) pic.twitter.com/PKA6N23O1d — Shiina (@ShiinaBR) February 1, 2022

