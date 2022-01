Fortnite: Crossover mit Paramount-Marken wie Teenage Mutant Ninja Turtles mehr?

Laut dem Industrie-Insider Nick Baker sicherten sich die Verantwortlichen von Epic Games verschiedene Marken aus dem Hause Paramount, die in Form von Crossovern den Weg in den erfolgreichen Battle-Royal-Shooter "Fortnite" finden werden. Den Anfang könnten die "Teenage Mutant Ninja Turtles" machen.

"Fortnite": Befinden sich weitere Crossover in Arbeit?

Vor wenigen Tagen erreichte uns bereits der Hinweis, dass sich Epic Games aktuell um neue Marken bemüht, die den hauseigenen Battle-Royal-Shooter „Fortnite“ durch ausgewählte Crossover-Inhalte bereichern werden.

Den unbestätigten Angaben des Industrie-Insiders Nick Baker zufolge dürfen sich die Spieler und Spielerinnen von „Fortnite“ in den nächsten Monaten auf Inhalte auf Basis von „Doom“ und weiteren Bethesda-Serien freuen. Dabei soll es allerdings nicht bleiben. Stattdessen möchte Baker laut eigenen Angaben zudem in Erfahrung gebracht haben, dass auch Verhandlungen mit Paramount erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Dadurch wird ausgewählten Paramount-Marken wie den „Teenage Mutant Ninja Turtles“ der Weg in „Fortnite“ geebnet.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

„Mir wurde gesagt, dass Paramount anscheinend einen Vertrag mit Epic unterzeichnet hat, um seine Marken in Fortnite zu bringen“, behauptete Baker. „Das Wichtigste, von dem ich gehört habe, waren die Teenage Mutant Ninja Turtles, die zu Fortnite kommen würden. Das wäre unglaublich. […] Die wichtigste Sache, die für mich halbwegs bestätigt wurden, waren die Ninja Turtles, die mir am wichtigsten waren.“

Weitere Meldungen zu Fortnite:

Auch wenn Nick Baker zu den verlässlichen Insider-Quellen gehört, bleibt abzuwarten, ob „Fortnite“ in der Tat durch Crossover mit Bethesda- und Paramount-Marken bedacht wird. Offizielle Stellungnahmen oder gar Bestätigungen der Gerüchte stehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nämlich noch aus.

Weitere Meldungen zu Fortnite.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren