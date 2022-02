Sifu: Vengeance-Edition mit einem Trailer, Termin und offiziellen Details angekündigt

In der kommenden Woche wird das Martial-Arts-Spektakel „Sifu“ in Form eines Download-Titels für die PlayStation 4, die PlayStation 5 und den PC (über den Epic Games Store) veröffentlicht.

Nachdem uns im Laufe des gestrigen Tages Gerüchte um eine Vengeance-Edition genannte Retail-Fassung zu „Sifu“ erreichten, wurden die entsprechenden Meldungen in der Zwischenzeit von offizieller Seite bestätigt. Die Vengeance-Edition wird in Zusammenarbeit mit dem Publisher Microids veröffentlicht und ab dem 3. Mai 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich sein. Zu den gebotenen Inhalten gehören unter anderem eine Version des Hauptspiels sowie ein umfangreiches Artbook.

Die Inhalte der Vengenace-Edition im Detail

Eine Kopie des Spiels

Ein Sifu-Steelbook

Drei Lithographien

The Art of Sifu – Ein 48-seitiges Artbook

Eine Kopie des digitalen Soundtracks

Anbei der offizielle Trailer, der im Zuge der heutigen Ankündigung veröffentlicht wurde und sowohl frische Spielszenen als auch einen Schnappschuss der in der Vengeance-Edition enthaltenen Inhalte umfasst. Während die Sonder-Edition wie eingangs erwähnt am 3. Mai 2022 veröffentlicht wird, ist die Download-Version von „Sifu“ ab dem kommenden Dienstag, den 8. Februar 2022 erhältlich.

Weitere Details und Eindrücke zum neuen Werk der „Absolver“-Macher von SloClap warten in unserer Themen-Übersicht auf euch. Die Geschichte von „Sifu“ dreht sich um einen Kampfsportschüler, der sich nach dem Mord an seiner Familie auf einen Rachefeldzug begibt und dabei in allerlei Kämpfe verwickelt wird.

