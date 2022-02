Sifu: Achtminütiger Live-Action-Kurzfilm stimmt auf nahende Veröffentlichung ein

Das in wenigen Tagen erscheinende Actionspiel "Sifu" hat einen Live-Action-Kurzfilm erhalten, der euch schon einmal auf das Racheabenteuer vorbereiten soll. Ab Dienstag geht es dann auch auf den PlayStation-Konsolen und dem PC knallhart her.

In der kommenden Woche wird das Entwicklerstudio Sloclap, das in der Vergangenheit bereits mit „Absolver“ für Aufsehen sorgen konnte, ihr neuestes Actionspiel „Sifu“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC (via Epic Games Store) veröffentlichen. Ab dem 8. Februar 2022 wird man sich in einer von Rache getriebenen Geschichte zahlreichen Gegnern stellen und seinen eigenen Kampfstil verfeinern dürfen. Nur läuft einem die Zeit davon.

Schläge, Tritte und eine große Portion Rachedurst

Nun haben die Verantwortlichen einen achtminütigen Live-Action-Kurzfilm namens „At the Cost of Time“ veröffentlicht, der in Zusammenarbeit mit dem Regisseur Christopher Clark Cowan entstanden ist. Dabei kann man den Protagonisten bereits auf der Jagd nach Fajar betrachten, einen der Attentäter, die seinen Vater getötet haben.

Von offizieller Seite heißt es zu „Sifu“: „Die Jagd nach den Mördern deiner Familie führt dich in die hintersten Winkel der Stadt – von Vororten, in denen es von Banden nur so wimmelt, bis in die kalten Flure von Konzernwolkenkratzern. Dir bleibt nur ein Tag und dir stehen zahllose Gegner im Weg. Die Zeit ist der Preis, den du bezahlen musst.“

In Kürze wird sich zeigen, ob „Sifu“ tatsächlich einer der Geheimtipps des Jahres werden kann. Das Potential scheint laut den bisherigen Eindrücken zumindest vorhanden zu sein.

