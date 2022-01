Sifu: Dateigröße auf PS5, Preload-Termin und Trophäen-Liste bekannt

Nächsten Monat erscheint das Beat 'em Up "Sifu" für PlayStation und PC. Wie groß das Spiel ausfällt, wann der Preload startet und wie viele Trophäen es gibt, kam heute ans Licht.

In "Sifu" werdet ihr einen Kung-Fu-Schüler spielen.

Neben den Blockbuster-Titeln „Dying Light 2: Stay Human“, „Horizon Forbidden West“ und „Elden Ring“ kommt im Februar auch „Sifu“ heraus. Seit heute ist bekannt, wie viel Platz das Indie-Kampfspiel auf der PS5 einnehmen wird. Doch nicht nur das: Auch der Preload-Termin und die Trophäen-Anzahl liegen vor.

Ein kompaktes Indie-Erlebnis

Laut „PlayStation Game Size“ beträgt die Dateigröße auf der modernen Sony-Konsole lediglich 7.2 Gigabyte. Damit fällt das Kung-Fu-Abenteuer äußerst kompakt aus. Die Entwickler gaben jedoch vor einer Weile bekannt, dass für die Aufdeckung aller Geheimnisse mehrere Durchläufe gebraucht werden.

Wie es auf der PS4 aussieht, ist aktuell nicht bekannt. Dort wird wahrscheinlich ein wenig mehr freier Speicherplatz benötigt.

Den Preload könnt ihr am 6. Februar starten – also zwei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung. Wer sich für die Deluxe-Edition entschieden hat, kann ab diesem Tag schon spielen und den Preload somit am 4. Februar starten.

Ebenfalls nun bekannt ist die Trophäen-Liste. Ambitionierte Spieler müssen genau 42 Trophäen freischalten, um die begehrte Platin-Auszeichnung zu erhalten. Wer sich die Liste anschauen möchte, kann das hier machen.

Für die einzelnen Trophäen müsst ihr verschiedene Ziele ausschalten, bestimmte Talismane erhalten oder bei eurem Durchlauf unter einem bestimmten Alter bleiben. Falls ihr es noch nicht wisst: Mit jedem Bildschirmtod wird der Hauptcharakter ein wenig älter. Vermeidet also unnötige Tode, um nicht frühzeitig zum Greis zu werden.

„Sifu“ erscheint am 8. Februar für PS4, PS5 und PC für 39,99 Euro. Wer eine Disk-Version bevorzugt, kann diese erst zu einem späteren Zeitpunkt erwerben.

