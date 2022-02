Overwatch 2: Startet die Beta in den nächsten Wochen?

Bereits Ende 2019 kündigten die verantwortlichen Entwickler von Blizzard Entertainment die laufenden Arbeiten am Multiplayer-Shooter „Overwatch 2“ offiziell an.

Klammern wir die Tatsache, dass neben den bekannten kompetitiven Gefechten auch Story-basierte PvE-Missionen an Bord sein werden, einmal aus, dann wurden bisher kaum handfeste Details zu „Overwatch 2“ genannt. Auch bei der Veröffentlichung von Gameplay-Material hielten sich die Verantwortlichen von Blizzard Entertainment bisher meist vornehm zurück. Möglicherweise können wir auf absehbare Zeit aber endlich selbst Hand an „Overwatch 2“ legen.

So stießen mehrere Nutzer auf eine neue Entwickler-Version von „Overwatch 2“, die unter der Versionszeichnung 2.00 ins Rennen geschickt wurde und kürzlich im Battle.net auftauchte. Befeuert werden die daraus resultierenden Spekulationen von einer Demo zu „Overwatch 2“, die ebenfalls in der Datenbank des Battle.net auftauchte. Vermutet wird, dass das Ganze auf eine bevorstehende Beta zum Multiplayer-Shooter hindeuten könnte.

Gerüchte, zu denen die Entwickler von Blizzard Entertainment bisher nicht Stellung beziehen wollten. Allerdings wies das US-Studio im September des letzten Jahres darauf hin, dass die im April 2022 startende „Overwatch League 2022“ auf einer frühen Version von „Overwatch 2“ basieren wird. Dies könnte ebenfalls andeuten, dass der Start der Beta in den nächsten Wochen erfolgt.

Warten wir eine offizielle Stellungnahme beziehungsweise Ankündigung durch Blizzard Entertainment.

Overwatch 2 finally shows up on https://t.co/7n7qnRLxhH !

Several builds were pushed last night including a version 2.00.7.0.93195 for developers and a „Demo 2“ 👀 pic.twitter.com/Rb79dWE0yX

— Overwatch Cavalry 🇬🇧 (@OverwatchCaval) February 4, 2022