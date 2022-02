Evil Dead: Horrorlastiges Multiplayer-Spiel kann jetzt vorbestellt werden

Statt in diesem Monat wird „Evil Dead: The Game“ erst am 13. Mai in den Handel kommen. Wer Interesse an der Videospieladaption zur Horrorfilmreihe hat, kann immerhin jetzt schon vorbestellen. Ein kurzer Trailer vom Publisher macht darauf aufmerksam.

Zwei exklusive Outfits für Vorbesteller

Solltet ihr euch für die Vorbestellung entscheiden, bekommt ihr als Bonus zwei exklusive Outfits für Ash Williams geschenkt. Dabei handelt es sich um den Protagonisten der „Evil Dead“-Reihe.

In diesem kooperativen Multiplayer-Erlebnis werdet ihr euch mit bis zu vier Freunden zusammenschließen können. Sucht eure Umgebung nach nützlichen Waffen und Gegenständen ab, um die zahlreichen Untoten zu bekämpfen. Die Karte setzt sich aus bekannten Orten und verschiedenen Easter-Eggs zusammen, die „Evil Dead“-Fans sofort erkennen werden.

Außerdem müsst ihr den hinterlistigen Kandarian-Dämon aus der physischen Welt verdrängen. Dieser Dämon kann übrigens auch von einem Spieler gesteuert werden. Somit werden neben PVE- auch PVP-Elemente geboten.

Um die Kult-Reihe möglichst originalgetreu wiederzugeben, haben die Entwickler eng mit Sam Riami und Bruce Campbell zusammengearbeitet. Auch mit den Studios hinter den Filmen hat man sich ausgetauscht. Die wichtigste Rolle spielen dabei natürlich die Charaktere. Neben Ash Wiliams sind auch seine Schwester, Kelly Maxwell, Pablo Simon Bolivar und viele weitere Figuren enthalten.

Neben den PlayStation-Konsolen wird auch die Xbox One, die Xbox Series X/S, Nintendos Switch und der PC versorgt. Den Pre-Order-Trailer könnt ihr euch im Folgenden ansehen:

