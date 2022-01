Evil Dead: Release verschoben für die „bestmögliche Erfahrung“

"Evil Dead: The Game" wurde um drei Monate nach hinten verschoben.

Statt im bevorstehenden Februar wird „Evil Dead: The Game“ erst am 13. Mai auf den Markt kommen. Die zusätzliche Entwicklungszeit wird benötigt, um „die bestmögliche Erfahrung zu liefern“.

Neuer Trailer kommt bald

Für die Überbrückung der Wartezeit sollen mit euch in Kürze neue Informationen geteilt werden. Neben Details zur Vorbestellung ist für den kommenden Monat ein neuer Trailer geplant.

Das horrorlastige Multiplayer-Spiel basiert auf dem gleichnamigen Splatterfilm, der im deutschsprachigen Raum unter dem Titel „Tanz der Teufel“ bekannt ist. Demzufolge werdet ihr den Protagonisten Ash Williams und weitere bekannte Charaktere des Films spielen dürfen. Schließt euch mit Freunden zusammen, um gegnerische Monster zu bekämpfen und so lange wie möglich zu überleben. Dabei müsst ihr die Umgebung nach nützlichen Hilfsmitteln durchsuchen und damit eure Waffen aufrüsten.

Mehr als 25 Waffen und zahlreiche Fähigkeiten werden geboten, um die Deadites in die Schranken zu weisen. Während den blutigen Metzeleien soll der charakteristische Humor der Charaktere bestmöglich zur Geltung kommen.

Wer sich lieber auf die Seite der Bösen schlägt, kann in die Rolle des kandarischen Dämonen schlüpfen. Dadurch seid ihr in der Lage, einen KI-Charakter zu übernehmen und den Spielern einen ordentlichen Schrecken einzujagen. Schaltet eure menschlichen Gegner aus, um in einer Partie die Oberhand zu gewinnen.

Weitere Meldungen zu „Evil Dead“:

„Evil Dead: The Game“ befindet sich für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC in Entwicklung.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Weitere Meldungen zu Evil Dead: The Game.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren