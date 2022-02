WWE 2K22: Legends-Trailer zeigt Chyna, Booker-T und mehr

Zur Einstimmung auf den nahenden Release in wenigen Wochen stellte 2K Sports einen frischen Trailer zum Wrestling-Spektakel "WWE 2K22" bereit. In den Fokus des Interesses rücken dieses Mal verschiedene Legenden wie Chyna oder Booker-T.

Mit „WWE 2K222“ geht die Wrestling-Serie aus dem Hause 2K Sports in wenigen Wochen in die nächste Runde. Für die Entwicklung des Titels ist einmal mehr das US-Studio Visual Concepts verantwortlich, das aus dem Debakel mit „WWE 2K20“ entsprechende Lehren gezogen haben möchte.

So sollen sich die zahlreichen Fehler, mit denen der Titel damals zu kämpfen hatte, in „WWE 2K22“ keinesfalls wiederholen. Um euch noch einmal auf den kommenden Ableger einzustimmen, stellten 2K Sports und Visual Concepts einen frischen Trailer bereit, in dem sich alles um ausgewählte Legenden dreht, die in diesem Jahr mitmischen. Zu sehen sind unter anderem die 2016 verstorbene Chyna oder Booker-T, bekannt als Mitglied des Tag-Teams Harlem Heat.

Dynamische Animationen und weitere Neuerungen versprochen

Zu den spielerischen Neuerungen beziehungsweise Verbesserungen werden laut offiziellen Angaben die dynamischen Animationen gehören, die dazu führen sollen, dass sich eure Kommandos präziser ausführen lassen. Ebenfalls geboten wird eine überarbeitete Beleuchtungs-Engine, die die Wrestler laut Entwicklerangaben noch realistischer erscheinen lässt. Abschließend wurde die Objekt-Physik überarbeitet. Dadurch können beispielsweise Eckbarrickade brechen oder Teile der Ringbegrenzung freigelegt werden, was innerhalb eines Matches zu unerwarteten Wendungen führt.

Weitere Meldungen zu WWE 2K22:

„WWE 2K22“ wird am 11. März 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht. Neben der obligatorischen Standard-Version werden zum Release verschiedene Sammler-Ausgaben veröffentlicht. Darunter die 119,99 Euro teure „nWo 4 Life-Edition“, die verschiedene exklusive Inhalte mit sich bringt.

Alle weiteren Details zu den unterschiedlichen Editionen von „WWE 2K22“ haben wir hier für euch zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu WWE 2K22.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren