OlliOlli World: Launch-Trailer zum knallbunten Skateboard-Abenteuer

Wer Skateboard-Spiele mag, der kommt an den „Tony Hawk“-Titeln natürlich nicht vorbei. Doch manchmal möchte man sich mit dem rollenden Brett auch in eine qietschbunte Fantasie-Welt stürzen, in der ihr zusammen mit sprechenden Bananen und Eis-Tüten auf die Piste steigt – eine Prämisse, die „OlliOlli World“ stolz vor sich her trägt.

Radlandia lädt zum Träumen und Skaten ein

Wie abgedreht die Welt von Radlandia wirklich ist, beweist auch der Launch-Trailer zum Spiel. Der pocht vor allem auf die entspannende, Sog-entfaltende Wirkung des Abenteuers, bei der ihr weder angeschrien noch gnadenlos verprügelt werdet. Stattdessen steht bei „OlliOlli World“ vor allem eins im Vordergrund: Das atmosphärische Skate-Erlebnis.

Denn worum geht es bei „OlliOlli World“, wenn nicht um das Dominieren der Pisten, das Rollen auf den Strecken, während ihr ein Kunststück an das nächste reiht? Neben dem titelgebenden Olli solltet ihr auch andere Tricks wie Railgrinding und Wallrides in euer Repertoire aufnehmen. Je abgefahrener eure Kunststücke, desto mehr Punkte sackt ihr nämlich ein.

Abseits des rund wirkenden Gameplays präsentiert das Video aber auch die farbenfrohe Welt, die abwechslungsreiche Optik und den stimmigen Soundtrack. „OlliOlli World“ versprüht Style und dürfte schon alleine deswegen Spieler in den Bann ziehen, die mit Skateboarding sonst gar nichts am Hut haben.

Der Launch-Trailer vermittelt zwar bereits einen hervorragenden Eindruck, was euch bei „OlliOlli World“ erwartet. Wenn ihr trotzdem noch nicht ganz überzeugt seid, werft doch mal einen Blick auf unsere Vorschau: Dort durften wir selbst Hand an das Brett legen und berichten, was uns begeistert hat und wo es noch hakt.

„OlliOlli World“ ist seit heute für die PlayStation 4 und 5, die Xbox One und Xbox Series, die Nintendo Switch sowie den PC erhältlich. Günstiger als ein echtes Skateboard ist der knallbunte Titel allemal: Wenn ihr euch in die abgedrehte Welt von Radlandia stürzen wollt, müsst ihr 29,99 Euro auf die digitale Ladentheke knallen.

