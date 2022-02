Scarlet Nexus: „Brain Eater Pack“ mit einer neuen Episode und mehr veröffentlicht – Trailer

Nachdem das Action-Rollenspiel „Scarlet Nexus“ seit dem Launch im Juni des vergangenen Jahres regelmäßig mit Updates und Download-Inhalten versehen wurde, steht ab sofort das dritte umfangreiche DLC-Paket bereit.

Dieses wurde unter dem Namen „Brain Eater Pack“ ins Rennen geschickt und bringt zum einen eine neue Episode mit sich, in der laut offiziellen Angaben eine unsichtbare Seite von Karen Travers erkundet werden kann. Ebenfalls geboten werden zwei neue Outfit-Sets, die für optische Abwechslung innerhalb eurer Gruppe sorgen. Hinzukommen exklusive Vision-Simulator-Missionen und weitere Herausforderung. Der offizielle Trailer zum „Brain Eater Pack“ ermöglicht euch einen Blick auf die gebotenen Inhalte.

Update 1.07 mit Foto-Modus und weiteren Neuerungen steht ebenfalls bereit

Beim „Brain Eater Pack“ handelt es sich übrigens nicht um die einzigen neuen Inhalte, über die sich Spieler und Spielerinnen in dieser Woche freuen dürfen. Stattdessen wurde in dieser Woche zudem das kostenlose Update auf die Version 1.07 zur Verfügung gestellt, das mit „Very Hard“ einem neuen Schwierigkeitsgrad den Weg in „Scarlet Nexus“ ebnete. Dieser richtet sich vor allem an diejenigen unter euch, die auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sein sollten.

Hinzukam ein Foto-Modus, der es euch ermöglicht, eigene Schnappschüsse anzufertigen, indem ihr beispielsweise den Kamerawinkel anpasst oder die Mimik eurer Helden verändert. Alle weiteren Details zum Update auf die Version 1.07 haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Scarlet Nexus“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

