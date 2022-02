Scarlet Nexus: Update 1.07 mit Foto-Modus, „Very Hard“-Funktion und mehr steht bereit

Ab sofort steht das Update 1.07 zum Action-Rollenspiel "Scarlet Nexus" bereit. Geboten werden ein Foto-Modus oder der "Very Hard"-Schwierigkeitsgrad, der sich an Spieler und Spielerinnen richtet, die auf der Suche nach einer knackigen Herausforderung sind.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Bandai Namco Entertainment bekannt gaben, steht ab sofort ein neues Update zu „Scarlet Nexus“ bereit, mit dem das Action-Rollenspiel auf die Version 1.07 gehoben wird.

Geboten wird unter anderem der „Very Hard“ genannte Schwierigkeitsgrad, dessen Namen bereits deutlich macht, worauf wir uns hier einstellen dürfen. So wartet mit „Very Hard“ ein knackiges Abenteuer, das sich an Spieler und Spielerinnen richtet, die in der Welt von „Scarlet Nexus“ auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sein sollten. Ein weiteres neues Feature, das von der Community zuletzt immer wieder eingefordert wurde, versteckt sich hinter dem Foto-Modus, der ebenfalls Bestandteil des Updates 1.07 ist.

Ein dritter DLC steht in den Startlöchern

Der Foto-Modus von „Scarlet Nexus“ wird es euch ermöglichen, eigene Schnappschüsse anzufertigen, indem ihr beispielsweise den Kamerawinkel anpasst oder den Gesichtsausdruck euer Helden verändert. Auch neue Skins gehören offenbar zu den Inhalten, die mit dem Update 1.07 den Weg in „Scarlet Nexus“ finden. Weitere Inhalte in Form eines dritten DLCs stehen bereits in den Startlöchern, bekamen bisher jedoch keinen konkreten Termin spendiert.

„Scarlet Nexus“ erschien im Juni des vergangenen Jahres für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S. In einem Interview äußerte der verantwortliche Game-Director Kenji Anabuki kürzlich den Wunsch nach einem Nachfolger, der „etwas düsterer und erwachsener“ ausfallen könnte, als es noch beim originalen „Scarlet Nexus“ der Fall war.

Ob Bandai Namco Entertainment einem möglichen Sequel in der Tat grünes Licht geben wird, bleibt abzuwarten.

『Downloading Latest Update』 Attention all OSF members: Free Update ver.1.07 is now available. Upgrades include:

🔺 New Feature: Photo-Mode

🔺 New Difficulty: Very Hard

🔺 Equipable Support Plugins + More Order: https://t.co/U2KM4ZQQXP pic.twitter.com/zHhE5PtXU2 — Scarlet Nexus (@scarlet_nexus) February 8, 2022

