Toshihiro Nagoshi: Der Yakuza-Macher spricht über sein neues Projekt

Im vergangenen Jahr entschloss sich der Branchenveteran Toshihiro Nagoshi, der sich vor allem mit der „Yakuza“-Reihe einen Namen machte, dazu, den japanischen Publisher Sega zu verlassen.

In Zusammenarbeit mit dem chinesischen Unternehmen NetEase gründete der „Yakuza“-Schöpfer die neuen Nagoshi Studios, die bereits mit den Arbeiten an einem ersten Projekt begonnen haben. In einem Interview verlor Nagoshi ein paar Worte über seinen nächsten Titel und wies darauf hin, dass er mit diesem in der Lage sein wird, einige Ideen umzusetzen, die ihm schon länger durch den Kopf geistern.

Weiter führte Nagoshi aus, dass ein interessantes Setting alleine nicht ausreichen würde, um die Kunden zum Kauf eines Titels zu bewegen. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung seien zudem eine spannende Geschichte sowie unverbrauchte Ideen.

Die Verkaufszahlen von Yakuza profitierten vom Setting

„Wenn ich mir die Verkäufe der Yakuza-Serie anschaue, denke ich, dass ein orientalisches Setting wahrscheinlich dazu beigetragen hat, dass es sich einzigartiger anfühlt. Aber ich gehe nicht davon aus, dass das alleine ausreichen würde, um sie zu einem Millionenseller zu machen. Es muss etwas Stärkeres geben, wie eine emotionale Geschichte oder die Balance zwischen Gameplay und Storytelling, und die Gesamtqualität muss hoch sein“, so Nagoshi.

Und weiter: „Damit unser nächstes Spiel ein weltweiter Erfolg wird, ist das Setting meiner Meinung nach nicht so wichtig. Wenn das Drama gut ist, werden die Menschen in Frankreich von einem Film von Takeshi Kitano bewegt. Und wir in Japan können uns an einem Film aus Indien erfreuen. Wenn die Qualität gut ist, sollte es jeder überall genießen können. Ich möchte zu diesem reinen Element der Unterhaltung zurückkehren.“

Nagoshi möchte seinen Wurzeln treu bleiben

Eigenen Angaben zufolge möchte Nagoshi seinen Wurzeln und Stärken auch unter der Schirmherrschaft von NetEase treu bleiben. Mit einem Blick auf sein neues Projekt, das sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, ergänzte Nasgoshi: „Wir werden von Filmen beeinflusst und sind daran interessiert, Spiele zu entwickeln, die ein hohes Maß an menschlichem Drama bieten. Das ist es, was uns Spaß bereitet. Genau wie zuvor hoffe ich, Spiele in dieser Richtung zu entwickeln, die ein globales Publikum erreichen können.“

„Sie werden also nicht sehen, dass wir Smartphone-Puzzlespiele oder ähnliches machen. Diese Spiele machen Spaß, aber was wir gut können und was die Welt von uns erwartet, sind Spiele mit dramatischen und bewegenden Geschichten. Genau das wollen wir machen. Darauf liegt unser Fokus.“

Wann mit der Enthüllung seines neuen Projektes zu rechnen ist, verriet Nagoshi leider nicht.

