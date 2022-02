Metal Slug Awakening: PlayStation-Ankündigung war Fake

Schlechte Nachrichten für alle „Metal Slug“-Fans auf den Konsolen PlayStation 4 und PlayStation 5. Kürzlich wurde über den Twitter-Account „MetalSlugAwaken“ bekannt gegeben, dass „Metal Slug Awakening“ auch für die beiden Sony-Konsolen erscheinen soll. „Metal Slug Awakening“ war lange Zeit als „Metal Slug Code: J“ bekannt und soll für die mobilen Plattformen iOS und Android erscheinen. Das Spiel hatte bereits einen Soft-Launch in China und könnte bereits im Juni weltweit erscheinen.

METAL SLUG: AWAKENING was announced by an unofficial account.

This news is fake, so please be careful what you read online.#SNK pic.twitter.com/yIHRVVNJXB

— SNK GLOBAL (@SNKPofficial) February 14, 2022