Metal Slug Awakening: Der Mobile-Ableger erscheint auch für PS4 & PS5

In Zusammenarbeit mit Tencents internem Entwicklerstudio TiMi Studios kündigten die Verantwortlichen von SNK bereits im vergangenen Frühjahr die laufenden Arbeiten an „Metal Slug: Awakening“ an.

„Metal Slug: Awakening“ soll die Reihe mit Features wie einer überarbeiteten Grafik oder neuen Zugänglichkeitsfunktionen wie dem Auto-Aim einer größeren Zielgruppe schmackhaft machen und wird hierzulande aller Voraussicht nach ab Juni 2022 für die Mobile-Plattformen erhältlich sein. Wie Tencent und SNK zum Abschluss der Woche bekannt gaben, wird zudem an Umsetzungen für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 gearbeitet.

Die klassischen Pixel weichen einem neuen Artstyle

Weitere Informationen zu den Konsolen-Umsetzungen werden laut offiziellen Angaben zu gegebener Zeit folgen. In „Metal Slug: Awakening“ weichen die vertrauten Pixel der Reihe einem neuen 2,5D-Stil, mit dem die Entwickler der TiMi Studios die Reihe auf den modernen Plattformen etablieren möchten. Freuen dürfen sich Anhänger der Reihe dabei auf ein Wiedersehen mit den bekannten Helden Marco, Tarma, Eri und Fio.

Zu den weiteren spielerischen Neuerungen gehören die Übergewichts- und Mumientransformationen, die Fallschirmmechanik sowie die Möglichkeit, innerhalb der Missionen unterschiedliche Pfade einzuschlagen. Und dann wäre da ja auch noch der neue Hammer, der euch in die Lage versetzt, Hindernisse wie Steinblöcke aus dem Weg zu schaffen.

Wann „Metal Slug: Awakening“ im Endeffekt den Weg auf die PlayStation-Plattformen finden wird, wurde im Zuge der Ankündigung leider nicht verraten.

METAL SLUG: AWAKENING – COMING TO PLAYSTATION®4 AND PLAYSTATION®5 TEASER ANNOUNCEMENT! Stay tuned for future details, dear commanders! COPYRIGHT©1998-2022 TENCENT ALL RIGHTS RESERVED. ©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED pic.twitter.com/noumR1VFFT — Metal Slug: Awakening (Code: J) (@MetalSlugAwaken) February 13, 2022

