Arctic7: Frühere EA-Entwickler haben ihr eigenes Studio gegründet

Igor Efremov, Mark Rizzo und Alan Van Slyke waren jahrelang bei Electronic Arts als Videospielentwickler tätig. Jetzt haben sie dem weltbekannten Publisher den Rücken zugekehrt und in Texas ihr eigenes Studio eröffnet.

Arctic7 lautet der Name des frisch gegründeten Entwicklerstudios. Hier soll in diesem Jahr ein globales Team an einem noch unangekündigten Titel arbeiten. Auch andere Projekte befinden sich schon in Aussicht.

Über die Grenzen der Spieleentwicklung hinausschauen

Das Studio wurde gegründet, um „über die wahrgenommenen Grenzen der traditionellen Spieleentwicklung hinauszuschauen und kreative und technische Überschneidungen zu erforschen.“

Jeder der drei Gründer kann auf eine langjährige Erfahrung zurückblicken. Efremov begann seine Entwickler-Karriere bei EA und war zuletzt als Chief Commercial Officer bei den Keywords Studios tätig. Auch Rizzo arbeitete zuletzt für das irische Dienstleistungsunternehmen. Zuvor war er bei Sperasoft, Sony und EA beschäftigt. Slyke konnte in den letzten Jahren mehrere Führungspositionen einnehmen, darunter bei Epic Games, Microsoft und wie seine Gründer-Kollegen Electronic Arts.

Related Posts

Dass Branchen-Veteranen einen großen Publisher beziehungsweise Entwickler verlassen und ihr eigenes Ding machen, kommt immer wieder mal vor. Erst am Mittwoch berichteten wir über die Gründung von Rebel Wolves, dem Studio des „The Witcher 3“-Directors. Auch Dan Houser, der Mitbegründer von Rockstar Games, eröffnete letztes Jahr eine eigene Firma. Das mit Sony kooperierende Studio Deviation Games gründeten wiederum zwei ehemalige Treyarch-Entwickler.

Quelle: GamesIndustry

Weitere Meldungen zu Arctic7.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren