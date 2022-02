Call of Duty Vanguard & Warzone: Double-XP-Wochenende und Gratis-Bundle angekündigt

In "Call of Duty" steht das nächste Double-XP-Wochenende an. Zudem erhalten die Spieler als Dankeschön ein kostenloses Bundle.

Dieses Wochenende profitieren „Call of Duty“-Spieler von doppelten Erfahrungspunkten. Heute um 19 Uhr startet das Double XP-Event, das sich sowohl auf „Vanguard“ als auch „Warzone“ bezieht. Um reichlich Erfahrungspunkte jeglicher Art zu grinden, habt ihr genau vier Tage Zeit.

Neun Gegenstände für lau

Zusätzlich verschenkt Activision innerhalb des genannten Zeitraums das „Forbidden Sacrifice“-Bundle. Folgende neun Gegenstände sind darin enthalten. Darunter befinden sich ein legendärer Operator, zwei Waffen-Blueprints (ein taktisches SMG und ein schnelles Sturmgewehr) und ein Levelaufstieg für den Battle Pass. Als Bonus gibt es noch weitere zehn Levelaufstiege für Battle Pass-Besitzer dazu. Dadurch sparen sich die Spieler um die 20 Euro.

Um euch das Bundle und die Levelaufstiege zu sichern, müsst ihr euch bis Dienstag um 19 Uhr lediglich in das Spiel einloggen. Sollte dabei was schiefgehen, müsst ihr euch an den Support von Activision wenden.

Mit dieser Aktion möchte der Publisher sich bei der Community bedanken. Aktuell befinden sich die beiden Ego-Shooter in der zweiten gemeinsamen Season. Eigentlich sollte Season Two schon am zweiten Februar starten, doch wegen ein paar Updates verschob man den Start auf den 14. Februar.

„Call of Duty: Vanguard“ ist für PlayStation, Xbox und PC verfügbar – genau wie „Call of Duty: Warzone“. In diesem Jahr dürft ihr euch übrigens auf eine Fortsetzung zum „Modern Warfare“-Reboot freuen. Auch der Battle Royale-Ableger wird fortgesetzt, wie ihr in der oberhalb verlinkten Meldung nachlesen könnt.

