Call of Duty Vanguard & Warzone: Season 2 muss verschoben werden

Call of Duty Vanguard & Warzone:

Die zweite Season von "Call of Duty: Vanguard" und "Call of Duty: Warzone" verschiebt sich um knapp zwei Wochen. Das Entwicklerteam benötigt die Zeit, um weitere Patches zu entwickeln.

Die Entwicklerteams arbeiten an weiteren Verbesserungen.

Heute gab Activision bekannt, dass sich die zweite gemeinsame Season von „Call of Duty: Vanguard“ und dem Battle Royale-Ableger „Warzone“ verschiebt. Als neuer Termin wird der 14. Februar angegeben. Somit startet die Season zwölf Tage später als geplant.

Trotz mehrerer Updates in der Vergangenheit haben die Entwickler noch viel Arbeit vor sich. Die gewonnene Zeit durch die Verschiebung soll genutzt werden, um weitere Patches zu erstellen und dadurch die Spielqualität zu verbessern. Neben der Optimierung des Gameplays sollen die Waffen ausgeglichener gestaltet und die Stabilität erhöht werden. Auch einige Bugs werden damit beseitigt.

Jede Konsolenversion und die PC-Fassung werden von den Verbesserungen profitieren. Der Publisher weist noch darauf hin, dass bei den nächsten Implementierungen das Feedback der Spieler berücksichtigt wird.

Bessere Kommunikation in Zukunft

Außerdem soll die Community zukünftig öfter über aktuelle Dinge informiert werden. In letzter Zeit kritisierten die Spieler lautstark die schlechte Kommunikation seitens des Publishers. Somit nimmt der Publisher die Kritik an und gelobt Besserung. Die Arbeiten wurden unter anderem von den vergangenen Streiks bei Activision Blizzard erschwert.

Das Mid-Season-Update kam letzten Donnerstag heraus und sorgte bereits für eine stabilere Performance:

Übrigens musste auch die erste Season der beiden Activision-Shooter verschoben werden. Die Spieler bekamen damit unter anderem eine komplett neue Map geliefert, die im Pazifik zur Zeit des Zweiten Weltkriegs angelehnt ist.

„Call of Duty: Vanguard“ und „Call of Duty: Warzone“ sind für PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One und PC verfügbar.

