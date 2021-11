Call of Duty Vanguard: Season 1 und Warzone Pacific starten später

Activision hat angekündigt, dass die erste Season von „Call of Duty Vanguard“ und der Start von „Warzone Pacific“ verschoben wurden. Beide werden nun am 8. Dezember 2021 live geschaltet.

Die Season 1 von „Call of Duty Vanguard“ enthält neue Karten und Modi für den Multiplayer sowie neue Zombies-Inhalte. In „Warzone“ wird mit dem neuen Pacific-Schauplatz wiederum eine komplett neue Ära eingeläutet.

Trotz der Verschiebung gilt für „Warzone“: Besitzer von „Vanguard“ erhalten einen Vorsprung von 24 Stunden und können die neue Caldera-Karte von „Warzone“ früher spielen. Die Verzögerungen bedeuten ebenfalls, dass das Event „Die letzten Tage von Verdansk“ in „Warzone“ auf den 8. Dezember 2021 verlängert wurde. Spieler ohne „Vanguard“ können die neue Caldera-Karte ab dem 9. Dezember 2021 in Angriff nehmen.

„Warzone Pacific“ ist die größte Änderung für das Battle-Royale-Spiel seit dem Launch im März 2020. Das Update fügt die erwähnte Karte namens Caldera hinzu, die die Spieler in den Zweiten Weltkrieg zurückversetzt und reichlich sehenswerte Locations bietet.

Warum der Start der ersten Season von „Call of Duty Vanguard“ und die Freischaltung von „Warzone Pacific“ verschoben wurden, ist nicht bekannt. Die Verzögerung kommt, nachdem das Wall Street Journal einen Bericht über den CEO von Activision Blizzard veröffentlicht hat, dem vorgeworfen wird, Fälle von sexueller Belästigung zu vertuschen. Hunderte von Entwicklern gingen aus Protest auf die Straße und auch große Branchevertreter und Marketingpartner äußerten sich besorgt.

Update: Season 1 of #Vanguard and Warzone Pacific will now release Dec. 8.

Vanguard owners will have 24-hour exclusive first play access to the Caldera map. Open access begins on Dec. 9. pic.twitter.com/GnnYCp6g75

— Call of Duty (@CallofDuty) November 19, 2021