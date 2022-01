Call Of Duty Warzone: Mid-Season-Update steht bereit – Optimierte Performance und mehr

Call Of Duty Warzone:

Ab sofort steht das umfangreiche Mid-Season-Update zum Battle-Royal-Shooter "Call Of Duty: Warzone" bereit. Geboten werden eine optimierte Performance auf den Konsolen und weitere Verbesserungen, auf die im offiziellen Changelog eingegangen wird.

"Call Of Duty: Warzone": Die Performance auf den Konsolen wurde weiter optimiert.

Ab sofort steht zum kostenlos spielbaren Battle-Royal-Shooter „Call of Duty: Warzone“ das umfangreiche Mid-Season-Update bereit, das verschiedene Verbesserungen und Fehlerbehebungen umfasst.

Zum einen dürfen sich die Spieler und Spielerinnen demnach auf eine optimierte Performance auf den Xbox- und PlayStation-Konsolen und diverse Fehlerbehebungen freuen. In einer gestrigen Mitteilung hieß es dazu: „Wir möchten ein Update zur Warzone-Performance auf den Konsolen-Plattformen bereitstellen. Mit dem morgigen Mid-Season-Patch werden wir erste Fixes liefern, um eine Reihe verschiedener Probleme zu beheben, die sowohl auf der Xbox als auch auf der PlayStation aufgetreten sind. Diese Fixes sind die ersten in einer Reihe und werden nicht alle Probleme auf einmal lösen. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld, während wir daran arbeiten, allen eine unterhaltsame Zeit in Caldera zu bieten.“

Der Changelog liefert weitere Details

Ebenfalls geboten werden natürlich Updates für die Playlists, mit denen in den kommenden Wochen für Abwechslung auf den Schlachtfeldern von „Call of Duty: Warzone“ gesorgt werden soll. Abgerundet wird das Mid-Season-Update von diversen Fehlerbehebungen, Anpassungen an den Waffen beziehungsweise allgemeinen Balancing-Anpassungen und kleineren Verbesserungen beim Gameplay. Zudem sollen die vereinzelten Abstürze auf der PS5 der Vergangenheit angehören. Alle weiteren Details und den ausführlichen Changelog zum Mid-Season-Update findet ihr auf der offiziellen Website.

„Call of Duty: Warzone“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich. Im vergangenen Monat wurde der Battle-Royal-Shooter mit dem umfangreichen „Pacific“-Update versehen, das unter anderem einer ganz neuen Map den Weg in den Shooter ebnete.

Weitere große Updates dieser Art werden zu gegebener Zeit folgen.

