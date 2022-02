Call of Duty Warzone: FOV-Slider wird nicht auf die Konsolen kommen

Sollte man als Konsolenspieler in "Call of Duty: Warzone" auf mehr Übersicht gehofft haben, muss man mit einer Enttäuschung leben. Raven Software möchte keinen FOV-Slider ins Spiel bringen und euer Sichtfeld vergrößern.

Bei „Call of Duty: Warzone“ läuft seit einiger Zeit nicht mehr alles rund. Die Spielerzahlen schwinden, die technischen Problemen nehmen hingegen zu. Allerdings haben die Spieler weiterhin einige Wünsche, die vor allem für ein faireres Crossplay-Erlebnis sorgen würden. Darunter befindet sich unter anderem ein FOV-Slider, mit dem ihr euer Sichtfeld für mehr Übersicht beträchtlich vergrößern könntet.

Zu starker Einfluss auf die Performance

Allerdings haben die Verantwortlichen von Activision und Raven Software den Konsolenspielern mitgeteilt, dass sie auf einen entsprechenden Slider auch in Zukunft werden verzichten müssen. In einem Blogeintrag heißt es nämlich, dass ein FOV-Slider die Performance von „Call of Duty: Warzone“ auf den Konsolen, vor allem auf PlayStation 4 und Xbox One, beeinträchtigen könnte. Da man weiterhin auf allen Plattformen eine gute Erfahrung bieten möchte, hat man sich gegen diese Funktion entschieden.

„FOV in Warzone auf Konsolen hinzuzufügen erschafft große Performanceeinflüsse für Old-Gen-Konsolenspieler. Unser Ziel für Warzone ist es eine performante Erfahrung auf allen Plattformen zu sein, weshalb wir aktuell nicht planen einen FOV-Slider auf Konsolen zu implementieren“, heißt es im konkreten Wortlaut. Des Weiteren haben die Entwickler zugegeben, dass sie bisher keine gute Arbeit geleistet haben, wenn es um das Eingehen auf die Sorgen der Community geht.

In Zukunft möchte man sich die Sorgen anhören und interne Diskussionen führe, um Lösungen für gewisse Probleme zu finden. Da kann man nur hoffen, dass man auch etwaige Anpassungen vornimmt, um „Call of Duty: Warzone“ wieder für die Community zu verbessern. Aktuell sehen sich die Entwickler einer großen Kritik ausgesetzt, da seit der Veröffentlichung der Karte „Caldera“ eine Vielzahl an Fehlern die Spielerfahrung beträchtlich schmälern.

Am kommenden Montag, den 14. Februar 2022 wird die nächste Season in „Call of Duty: Warzone“ sowie „Call of Duty: Vanguard“ an den Start gehen und auch einige neue Inhalte mit sich bringen. Für den Battle Royale-Shooter werden unter anderem Gasmunition und Gasbomben versprochen, während Bomberflugzeuge den Himmel bevölkern werden.

Quelle: GameSpot

