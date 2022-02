Call of Duty Warzone & Vanguard: Details zu den Inhalten den kommenden Battle Passes

Mit der zweiten Season wird auch ein neuer Battle Pass den Weg in "Call of Duty: Warzone" und "Call of Duty: Vanguard" finden. Activision hat bereits einige Details zu den Inhalten verraten.

Am kommenden Montag, den 14. Februar 2022 soll die zweite Season von „Call of Duty: Vanguard“ und „Call of Duty: Warzone“ an den Start gehen. Nachdem Activision vor wenigen Tagen bereits die Roadmap und die neuen Inhalte vorstellte, sodass wir von neuen Multiplayer-Karten, einem weiteren Zombie-Kapitel und Neuerungen für Caldera erfuhren.

Kostenlose und kostenpflichtige Inhalte warten auf euch

Inzwischen haben die Verantwortlichen auch Details zu dem kommenden Battle Pass verraten. Demnach wird man einmal mehr 100 Stufen voller Inhalte erhalten, wobei 30 Stufen auch kostenlose Boni mit sich bringen werden. Darunter finden sich Uhren und Waffenbaupläne. Auch eine Killstreak, weitere Perks und zwei neue Waffen sind kostenlos freischaltbar. Für alle anderen Sachen muss man etwas Geld in die Hand nehmen und den Battle Pass kaufen.

Der „Ball Turret Gunner“ ist ab Stufe 1 verfügbar, während das KG M40 auf Stufe 15 zu finden ist. Die Whitley-LMG wird wiederum auf Stufe 31 freigeschaltet. Der Mechanic- (Stufe 21) und der Armory-Perk (Stufe 44) werden ebenfalls auf die Spieler warten. Unter den Premium-Inhalten finden sich unter anderem der neue Operator Anna Drake der Task Force Yeti, ein legendärer Skin („White Mirage“) und der neue „Black Leaf“-Skin für Constanze.

Eine Vielzahl an Waffenskins, Calling Cards, Embleme und weitere Inhalte runden den Battle Pass ab und sollten den Spielern einen gewissen Mehrwert bieten. Weitere Nachrichten zu „Call of Duty: Warzone“ und „Call of Duty: Vanguard“ kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

