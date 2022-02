Marvel’s Avengers: Entwickler noch nicht bereit, die nächste Content-Roadmap vorzustellen

Ende des vergangenen Jahres wurde mit dem PlayStation-exklusiven „Spider-Man“-DLC der letzte frische Content für den Multiplayer-Action-Titel „Marvel’s Avengers“ bereitgestellt.

Seitdem wartet die Community auf Updates zu neuen Inhalten. Und wie sich derzeit abzeichnet, werden sich Spieler und Spielerinnen von „Marvel’s Avengers“ auch noch ein wenig in Geduld üben müssen, ehe die Entwickler von Crystal Dynamics auf die nächsten Inhalte eingehen. Wie das Studio in einer aktuellen Stellungnahme einräumte, befinden sich die Entwickler noch nicht in der Position, die Roadmap der nächsten Inhalte vorzustellen. Stattdessen rücken zunächst kleinere Fixes und Anpassungen in den Fokus.

Crystal Dynamics freut sich auf die kommenden Ankündigungen

„Wir können es kaum erwarten, mehr über unsere langfristigen Pläne mitzuteilen, und werden dies tun, sobald unsere Teams die Entwicklungs- und Launch-Zeitpläne fertiggestellt haben“, so Crystal Dynamics. „Wir haben unsere gemeinsamen Abenteuer geliebt und wir freuen uns darauf, Ihnen die Abenteuer zu zeigen, die wir für neue Kampfmethoden, neue Helden zum Kämpfen, neue Herausforderungen und unsere Pläne zur weiteren Erweiterung von Marvel’s Avengers geplant haben.“

„Marvel’s Avengers“ wurde im September 2020 veröffentlicht und ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich. Wie Crystal Dynamics und Square Enix vor dem offiziellen Release versprachen, soll der Multiplayer-Action-Titel „über Jahre“ mit neuen Inhalten und Updates unterstützt werden.

Das komplette Februar-Update der Entwickler findet ihr auf der offiziellen Website.

