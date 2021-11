Marvel’s Avengers: Spider-Man in neuem Gameplay-Video und Units nicht für Echtgeld

Spider-Man wird in der kommenden Woche im Rahmen eines neuen Helden-Events in die Riege von „Marvel’s Avengers“ aufgenommen.

Schon heute könnt ihr einen Blick auf einschlägiges Gameplay-Material werfen, das im Zuge einer aktuellen Preview-Session herausgegeben wurde. Dabei handelt es sich um vom Entwickler aufgenommenes Filmmaterial, das den Helden im Kampf zeigt. Anschauen könnt ihr euch den Clip weiter unten.

Allerhand Kombos und Fähigkeiten

Wie deutlich zu erkennen ist, ist Spider-Man ein Kämpfer, bei dem sich alles um Kombos, das Hantieren mit Gegnern in der Luft und das Ausweichen dreht. Als ein Beispiel für seine Fähigkeiten kann eine Netzbombe, die Schaden im Wirkungsbereich verursacht, genannt werden. Hinzukommt eine Spinnendrohne, die Gegner in ihrem Radius mit Netzen einspinnt und den Spielern folgt. Ebenfalls kann sie in einem bestimmten Gebiet patrouillieren.

Zu den weiteren Fähigkeiten des neuen Helden in „Marvel’s Avengers“ gehört Wrecking Ball. Es ist ein riesiger Netzball, der herabfällt und massiven Schaden verursacht. „Spider-Man“ kann Gegnern ebenfalls den Status „Gesponnen“ zuweisen. Sobald die Leiste voll ist, werden die Widersacher handlungsunfähig und sind anfälliger für Takedowns.

Außerhalb des Kampfes könnt ihr euch mit dem Netz durch die Umgebung schwingen. Allerdings solltet ihr dabei nicht die Erfahrungen erwarten, die Insomniac Games innerhalb der „Spider-Man“-Serie erreicht hat.

Das Update mit Spider-Man wird am 30. November 2021 veröffentlicht und fügt einen neuen Anzug sowie einen Stufenanstieg und eine Überarbeitung der Ausrüstung hinzu. Der DLC ist exklusiv für die PS4- und PS5-Versionen von „Marvel’s Avengers“. Mehr zu diesem Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht. Nachfolgend das anfangs erwähnte Gameplay-Video:

Units nicht für Echtgeld

Crystal Dynamics hat ebenfalls verraten, dass es keine Pläne gibt, „Marvel’s Avengers“-Einheiten gegen echte Währung zu verkaufen. Sie werden als Teil des nächsten großen Updates für das Spiel am 30. November 2021 freigeschaltet.

Einheiten (bzw. Units) sind eine neue Ingame-Währung, die man verdienen kann, um sie für Sendungen auszugeben, die kosmetische Gegenstände enthalten, mit denen die Spieler die Superheldenbesetzung des Spiels anpassen können. Glücklicherweise hat Brain Waggoner, Game Designer bei Crystal Dynamics, bestätigt, dass es „keine Pläne“ gibt, Einheiten für euer hart verdientes Geld zu verkaufen.

An anderer Stelle verriet Waggoner, dass Sendungen keine Marktplatz-Gegenstände enthalten werden. Es wird also keine neu aufbereiteten Inhalte geben.

