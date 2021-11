Marvel’s Avengers: Spider-Man-Reveal-Trailer veröffentlicht

„Marvel’s Avengers“-Spieler warten schon eine Weile darauf, einen ersten Blick auf Spider-Man werfen zu können, der im Spiel auf den PlayStation-Konsolen einen Auftritt haben wird. Der heute veröffentlichte und unten eingebundene Trailer liefert endlich ein paar Impressionen.

Während der Enthüllungstrailer eine rein filmische Angelegenheit ist, bekommen die Zuschauer die „Avengers“-Version von Spideys Anzug, Moves und Sprüchen zu Gesicht. Ebenfalls sind einige Interaktionen mit Iron Man, Kamala Khan und dem Rest der Avengers-Crew zu sehen.

Verhindert die totale Weltherrschaft

Im Spielverlauf könnt ihr Spider-Mans Geschichte durch freischaltbare Herausforderungen erleben, die in die Avengers-Initiative eingeflochten sind. Peter Parker deckt den neuen Plan der AIM auf, sich eine Technologie anzueignen, die ihre Synthoid-Armee unaufhaltsam und die totale Herrschaft unausweichlich machen könnte.

In diesem Zusammenhang muss er sich mit den Avengers zusammentun, um diese drohende Gefahr zu stoppen. Zugleich schließt der Held eine zaghafte Freundschaft mit Ms. Marvel und Black Widow, während er seine Identität geheim hält.

„Als Held, der es gewohnt ist, allein zu arbeiten, kämpft er mit der neuen Dynamik der Zusammenarbeit mit einem Team. Wird er sich den Avengers in Vollzeit anschließen oder unabhängig bleiben und gegen AIM kämpfen?“, so die Macher zum Video.

Selbst erleben könnt ihr Spidey ab Ende November 2021 in „Marvel’s Avengers“. Der Titel ist für PS5, PS4, PC, Xbox One, Xbox Series X/S und Stadia erhältlich. Das Spider-Man Hero Event erscheint auf PS4 und PS5 am 30. November 2021 zusammen mit einem großen Update für alle Spieler. Es umfasst eine Reihe neuer Modi, die auf allen Formaten verfügbar sein werden. Nachfolgend der anfangs erwähnte Trailer:

