Horizon Forbidden West: So sammelt ihr schnell Erfahrungspunkte – Guide, Tipps

In bester Genre-Manier sammelt ihr natürlich auch in „Horizon Forbidden West“ Erfahrungspunkte (EP/XP), um die Fertigkeiten eurer Spielfigur Aloy zu verstärken. Da einige Gegner im Spiel, gerade von den neuen großen Maschinen, wirklich stark sind, geben wir euch ein paar Tipps, um schnell XP zu sammeln.

Folgt mit Aloy der Hauptstory

Unser erster Tipp ist wenig spektakulär: Folgt der Hauptstory, den für den Abschluss dieser Missionen warten in der Regel die größten Belohnungen auf euch. Wenn ihr der Handlung also ordentlich folgt, wird Aloy konstant im Level steigen. Allerdings hatten wir im Laufe unseres Tests den Eindruck, als würde das alleine nicht immer ausreichen. Es gab Story-Missionen, für die unsere Spielfigur zum Zeitpunkt der Freischaltung noch zu schwach war. Glücklicherweise bietet euch das Action-RPG noch weitere Optionen.

Spezielle Nebenmissionen & Nebenaktivitäten

Zunächst möchten wir hier nochmal betonen, dass die Nebenmissionen diesmal insgesamt deutlich besser gelungen sind als noch in „Horizon Zero Dawn“. Die meisten sind gut geschriebene und inszenierte kleine Abenteuer, die euch noch tiefer in diese Welt hineinziehen. Allerdings lohnen sie sich hinsichtlich der EP-Anzahl, die ihr als Belohnung bekommt, nicht immer. Ihr solltet deshalb nicht blind losziehen und zwischen den Story-Missionen einfach irgendwelche Sidequests beginnen.

Fokussiert euch stattdessen auf bestimmte Nebenaktivitäten, um Aloy schnell aufzuleveln. Hierzu bieten sich zunächst Reliktruinen an. Dies sind besondere Orte in der Spielwelt, in denen ihr die Überreste der alten Welt erkundet. Hier ist nicht eurer kämpferisches Geschick gefragt, sondern eure grauen Zellen. Es sind kleine Rätsel, für deren erfolgreiche Lösung ihr in der Regel mit 5.000 Erfahrungspunkten belohnt werdet.

Ebenfalls empfehlenswert sind Brutstätten, also jene Orte, in denen bestimmte Maschinenarten hergestellt werden. Auch hier müsst ihr eher weniger kämpfen, sondern primär klettern. Darüber hinaus ermöglichen euch die Abschlüsse dieser Orte die Überbrückung einiger besonders hartnäckiger Maschinen. Doch auch die XP-Ausbeute kann sich durchaus sehen lassen, denn diese liegt zumeist zwischen 8.000 und 15.000 Erfahrungspunkten.

Neben einigen neuen Maschinen kehren natürlich auch ein paar alte Bekannte in „Horizon Forbidden West“ zurück, beispielsweise die Langhälse. Insgesamt laufen sechs Stück dieser gewaltigen Geschöpfe durch die Spielwelt, für deren erfolgreiches Erklimmen ihr mit einem Batzen EP belohnt werdet. Ihr könnt jedoch nicht alle Langhälse sofort besteigen, wenn ihr sie findet. Zu einigen müsst ihr später zurückkehren.

Da unsere bisherigen Vorschläge vor allem eure Kletter- und Rätselkünste auf die Probe stellten, möchten wir euch abschließend noch eine Nebenaktivität ans Herz legen, in denen ihr euer kämpferisches Geschick beweisen dürft. Über die Spielwelt verteilt sind Rebellenlager, die ihr infiltrieren könnt. Euer Ziel ist es, den Anführer des jeweiligen Stützpunktes auszuschalten, was euch einen ordentlichen Erfahrungspunkte-Boost gibt.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Guides angelangt. Wenn ihr noch weitere Tipps zum Action-Rollenspiel möchtet, werft gerne einen Blick in unsere übrigen Artikel zum Spiel. Ansonsten wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß mit „Horizon Forbidden West“.

Welchen Nebenaktivitäten geht ihr besonders gerne in „Horizon Forbidden West“ nach?

