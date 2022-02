Horizon Forbidden West: Wofür benötigt ihr Grünglanz? – Guide, Tipps

Wie bereits im Vorgänger müsst ihr auch in „Horizon Forbidden West“ diverse Ressourcen sammeln. Einige davon benötigt ihr für eure Waffen, andere für die Heilung von Aloy und wieder andere für Upgrades. Eine dieser Ressourcen ist der seltene Grünglanz und wir verraten euch, warum er so wichtig ist.

Was ist Grünglanz und wofür braucht ihr ihn?

Grünglanz sind kleine grüne Kristalle, die ihr an verschiedenen Punkten in der Spielwelt finden könnt. Sie sind eine wertvolle Ressource und entsprechend rar gesät, weshalb ihr immer gut die Augen danach offenhalten solltet. Doch wofür benötigt ihr diesen speziellen Rohstoff denn nun im Action-Rollenspiel?

Um es kurz zu machen: Für Upgrades und den Handel. Mit der richtigen Menge könnt ihr sowohl eure Waffen als auch eure Outfits verbessern. Zudem könnt ihr die funkelnden Steine bei Händlern auch gegen spezielle Waren eintauschen, beispielsweise sehr seltene Maschinenteile. Dies kann euch den Kampf gegen einige starke Gegner ersparen. Um eure Ausrüstung auf die Maximalstufe zu bringen, kommt ihr um Grünglanz nicht herum.

An diesen Orten findet ihr regelmäßig Grünglanz

Wenn ihr euch gezielt auf die Suche nach dem begehrten Rohstoff machen möchtet, haben wir einige Tipps für euch. Es gibt nämlich ein paar Orte in der Spielwelt, an denen ihr in „Horizon Forbidden West“ regelmäßig die begehrten grünen Steinchen finden könnt. Schaut euch dafür an diesen Stellen besonders gut an:

Feuerglimmer: Diese roten Kristalle versperren euch in mehreren Teilen der Spielwelt den Weg. Um es zu beseitigen, benötigt ihr den Anzünder. Dieses Werkzeug schaltet ihr im Rahmen der Story automatisch frei. Oft verbirgt sich hinter diesen Barrikaden auch Grünglanz.

Diese roten Kristalle versperren euch in mehreren Teilen der Spielwelt den Weg. Um es zu beseitigen, benötigt ihr den Anzünder. Dieses Werkzeug schaltet ihr im Rahmen der Story automatisch frei. Oft verbirgt sich hinter diesen Barrikaden auch Grünglanz. Metallblumen: Auch für die Beseitigung dieser Objekte benötigt ihr Spezialausrüstung, genauer den Rankenschneider. Dieses Utensil erhaltet ihr ebenfalls im Laufe der Story-Kampagne des Action-RPGs. Wenn ihr die Ranken beseitigt habt, tauchen nicht selten die grünen Edelsteine auf.

Auch für die Beseitigung dieser Objekte benötigt ihr Spezialausrüstung, genauer den Rankenschneider. Dieses Utensil erhaltet ihr ebenfalls im Laufe der Story-Kampagne des Action-RPGs. Wenn ihr die Ranken beseitigt habt, tauchen nicht selten die grünen Edelsteine auf. Reliktruinen: An diesen Orten müsst ihr primär kleine Rätsel lösen und viel klettern. Oft findet ihr in den Überbleibseln der alten Welt auch Grünglanz.

An diesen Orten müsst ihr primär kleine Rätsel lösen und viel klettern. Oft findet ihr in den Überbleibseln der alten Welt auch Grünglanz. Unterwasserhöhlen: Anders als noch im Vorgänger könnt ihr nun bedeutend länger mit Aloy unter Wasser bleiben. Es gibt sogar einige große Abschnitte im kühlen Nass, etwa Höhlen. Wenn ihr diese erkundet, könnt ihr immer mal wieder auf den gesuchten Rohstoff stoßen. Achtet dabei auf kleine Nischen in den Wänden und Pfade abseits des Hauptweges.

Generell lohnt es sich, euch in der Spielwelt von „Horizon Forbidden West ausführlich umzuschauen, gerade in den Abschnitten, die ihr erst im späteren Verlauf der Story freischaltet. Dort könnt ihr nämlich nicht nur kleine Fragmente und Splitter, sondern auch größere Grünglanz-Objekte finden. Abschließend noch ein kleiner Tipp: Wenn ihr an einer Werkbank eure Ausrüstung verbessern wollt, könnt ihr mit der Dreieck-Taste eine Aufgabe erstellen. Das bedeutet, euch werden Fundorte für alle Materialien markiert, die ihr für dieses Upgrade finden müsst. Das ist äußerst praktisch, gerade dann, wenn ihr große Grünglanz-Stücke oder andere seltene Ressourcen benötigt.

Damit sind wir nun auch am Ende unseres kleinen Guides angelangt. Falls ihr noch mehr Tipps zu „Horizon Forbidden West“ benötigen solltet, werft gerne einen Blick in unsere übrigen Artikel. Ansonsten wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß mit dem Action-Rollenspiel.

Habt ihr euch in „Horizon Forbidden West“ schon auf die Suche nach Grünglanz gemacht?

