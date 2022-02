Persona 5: Soundtracks von Royal und Strikers sind auf Spotify verfügbar

Stilvoll, mitreißend und schwunghaft sind die „Persona“-Spiele nicht nur aufgrund des Artstyles. Auch der Soundtrack hat stets einen gewaltigen Anteil an der Magie, die die Rollenspiele in all den Jahren versprüht haben. Nachdem „Persona 5“ 2017 für die PlayStation 4 und die PlayStation 3 in den hiesigen Handel kamen, folgten über die Jahre hinweg mit „Persona 5 Royal“ und „Persona 5 Strikers“ zwei weitere Ableger.

Schwungvolle Musik auf der Streaming-Plattform

Nun haben die Verantwortlichen von Atlus auch die Soundtracks beider Spiele auf Spotify veröffentlicht. Somit kann man all die Stücke noch einmal erleben, die einem bereits die Abenteuer versüßt hatten.

Der Soundtrack von „Persona 5 Royal“ bringt es auf eine Länge von eineinhalb Stunden und besteht aus 30 Songs, wobei es sich alles um englische Versionen handelt. Auf Spotify werdet ihr hier fündig. Dahingegen bietet „Persona 5 Strikers“ satte 46 Songs, die eine Gesamtlänge von 2 Stunden und 20 Minuten erreichen. Auch in diesem Fall sind alle englischen Versionen in dem Soundtrack auf Spotify enthalten.

Die Soundtracks der restlichen „Persona“-Spiele sind bereits seit Anfang letzten Jahres verfügbar. Lediglich „Persona 5: Dancing in Starlight“ fehlt noch in der Sammlung. Dementsprechend kann man gespannt sein, ob Atlus früher oder später auch den Soundtrack nachreicht.

„Persona 5: Royal“ ist aktuell im PlayStation Store in der Ultimate Edition zum halben Preis erhältlich. Im Januar hatten PlayStation Plus-Abonnenten wiederum „Persona 5: Strikers“ erhalten.

