Dragon Age 4: Executive-Producer Dailey geht von Bord – Neuer Game-Director vorgestellt

In einem aktuellen Statement wiesen die Verantwortlichen von BioWare heute bereits darauf hin, dass sich das Fantasy-Rollenspiel „Dragon Age 4“ mittlerweile in der Vollproduktion befindet und entsprechende Fortschritte macht.

Ergänzend dazu wurde nun bestätigt, dass es in der Führungsetage des verantwortlichen Entwicklerteams zu ein paar Änderungen kommen wird. Im Dezember 2020 entschloss sich Mark Darrah, der bis dato verantwortliche Executive-Producer hinter „Dragon Age 4“, bekanntermaßen dazu, seinen Posten zu räumen und BioWare zu verlassen. Nachdem BioWare Austin-Boss Christian Dailey den Posten von Darrah übernahm, verkündete nun auch Dailey seinen Abschied von BioWare. Wer ihn ersetzen wird, wurde bisher nicht bekannt gegeben.

„Während wir unsere Reise fortsetzen, möchten wir Christian Dailey von Herzen von BioWare Lebewohl wünschen. Christian hat 2018 bei uns angefangen und hat unsere Spiele und unser Führungsteam stark beeinflusst, zuletzt als Executive-Producer bei der Entwicklung von Dragon Age. Die Spielebranche verändert sich jedoch ständig und manchmal wollen die Leute neue Dinge ausprobieren – wir verstehen das, aber wir werden ihn als Freund und Kollegen vermissen“, so BioWares General-Manager Gary McKay.

Des Weiteren bestätigte BioWare Mac Walters als neuen Production-Director. In den vergangenen Jahren arbeitete Mac Walters an verschiedenen BioWare-Projekten wie „Jade Empire“ oder der „Mass Effect“-Reihe. Den Schlusspunkt setzte heute die Ankündigung, dass mit Corinne Busche ein neuer Game-Director gefunden wurde.

„Corrine Busche, die das Design von Dragon Age leitet, ist unser Game-Director. Sie verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz, darunter 15 Jahre bei EA, und eine Leidenschaft für das Franchise“, heißt es hierzu.

Unbestätigten Berichten zufolge ist „Dragon Age 4“ aktuell für eine Veröffentlichung im Jahr 2023 vorgesehen.

Feeling very humbled and excited to announce my role as Game Director on the next #DragonAge. I would never have imagined, when first playing DA:O, that one day I’d be a part of it.

The outpouring of support has been incredible, so as a fan, to our fans: Thank you!❤️

— Corinne Busche 🏳️‍⚧️ (@CorinneBusche) February 23, 2022