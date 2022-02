Geheime Wege, Crafting und Basics: In unserem Mini-Guide helfen wir euch über Startschwierigkeiten in From Softwares „Elden Ring“ hinweg.

Der Einstieg in die Spielwelt von „Elden Ring“ ist alles andere als leicht. Deshalb liefern wir euch in unserem FAQ Hinweise auf die brennendsten Fragen und decken nebenbei einige kleinere Geheimnisse auf, die euch in den ersten zehn bis zwanzig Stunden im schlimmsten Fall entgehen könnten.

ACHTUNG! Dieser Artikel erklärt grundlegende Dinge, beinhaltet aber auch einige Spoiler. Möchtet ihr „Elden Ring“ ungespoilert erleben, solltet ihr an dieser Stelle mit dem Lesen aufhören.

Wie schalte ich Sturmwind frei?

Sturmwind ist euer Reittier, mit dem ihr nicht nur das Zwischenland bereisen, sondern von dessen rücken ihr auf kämpfen könnt. Deshalb solltet ihr es auch so schnell wie möglich aktivieren.

Vom Startpunkt in Limgrave am Friedhof der Gestrandeten geht’s für euch nach Norden – an der großen Straße entlang. Nehmt euch vor dem Baumwächter in Acht und weicht dem schweren Ritter am besten aus. Lauft dann durch den Wald, bis ihr ein Lager erreicht. Dahinter befindet sich ein Ort der Gnade mit dem Namen „vor dem Tor“. Rastet hier und euch wird Melina in einer Zwischensequenz erscheinen und euch im Dialog Sturmwind übergeben.

Bonus-Tipp: Ihr könnt Sturmwind auch heilen. Dafür benötigt ihr lediglich Rosinen. Diese stellt ihr mit Hilfe der roten Rowafrüchten her.

Wie erhalte ich die „Geisterrufende Glocke“?

Die „Geisterrufende Glocke“ ist ein extrem wichtiges Werkzeug. Mit ihr ruft ihr in bestimmten Bereichen Erscheinungen wie Wölfe oder Skelettkrieger. Dieser Vorgang verbraucht aber FP, achtet also auf euren Tränenvorrat.

Die „Geisterrufende Glocke“ erhaltet ihr von der Schneehexe Renna. Sie erwartet euch nach einige Zeit an der Kirche von Elleh – unweit des Startpunkts in Limgrave. Wichtig: Ihr müsst Sturmwind freigeschaltet haben, um Renna hier zu treffen. Die blaue Gestalt sitzt dann auf der Mauer und wartet nur darauf, von euch angesprochen zu werden.

Welche Gegenstände lohnen den Kauf

Wir haben uns zum Start zunächst einmal einen Werkzeugsatz geholt. Das Crafting von Gegenständen ist in „Elden Ring“ enorm wichtig: Waffen wie „geladene Töpfe“ oder andere Hilfsmittel geben euch mehr Möglichkeiten im Kampf und liefern oftmals auch die Chance, Feinde mit negativen Zuständen zu belegen.

Außerdem empfehlen wir den Kauf einer Laterne – statt einer Fackel. Die Laterne tragt ihr am Gürtel und könnt sie in Katakomben per Tastendruck einschalten. Ihr Licht erleichtert die Navigation in der Spielwelt und hilft auch beim Entdecken von Feinden.

Wie finde ich mich am besten in Zwischenland zurecht?

„Elden Ring“ zeichnet eure Fortschritte auf der Karte nicht automatisch mit. Stattdessen müsst ihr Kartenfragmente finden, auf denen nur Orte der Gnade eingezeichnet werden.

Wir empfehlen daher zwei Dinge: Verwendet zum einen unbedingt die Markierungen und stempelt so etwa den Aufenthaltsort von Händler oder Positionen von Dungeons in die Karte. Zum anderen solltet ihr euch zu bestimmten Gebieten auch Notizen machen, damit ihr wisst, ob eine Reise zu einem späteren Zeitpunkt notwendig oder gar sinnvoll ist.

„Elden Ring“ ist so gewaltig, da vergisst man schnell Aufgaben, Zwischenbosse oder andere Quests.

Wo bekomme ich vernünftige Waffen her?

Wenig überraschend erhaltet ihr die stärksten Waffen durch das Besiegen von Bossen oder größeren Zwischengegnern. Für den Anfang jedoch empfehlen wir, dass ihr euch zunächst in dem Lager in den Ruinen vor dem Tor umschaut. Dort befindet sich große Anhänger. Auf deren Rückseite befinden sich Luken, die ihr öffnen könnt. Darin befindet sich u.a. ein Flegel für Kämpfer und Hybridklassen. Auch das Überfallen des Konvois auf der Hauptstraße von Limgrave lohnt sich.

Seid ihr bereits an der Tafel der Gnade gewesen? Dann geht beim Schmied die Treppe runter. Links hinter den Stufen befindet sich eine durch Nebel versperrte Tür. Ihr benötigt Steinschwertschlüssel zum Öffnen. Diese findet ihr bei einigen Händlern oder entdeckt sie in Dungeons. Hinter der Barriere jedenfalls verbirgt sich mit Crepus’ Schwarzschlüsselarmbrust eine mehr als taugliche Fernkampfwaffe.

Seid ihr ein Magier bzw. Astrologe empfehlen wir den Besuch der Waldruinen der Halbmenschen im Norden der südlichen Insel von Limgrave. Wenn ihr die Halbmensch-Königin besiegt, erhaltet ihr deren Stab, der deutlich mehr Schaden anrichtet als eure Standardausrüstung.

Wie fülle ich die Tränenflaschen wieder auf?

Der einfachste Weg ist das Rasten an einem Ort der Gnade. Allerdings respawnen dadurch auch die bis zu diesem Zeitpunkt erledigten Feinde wieder neu.

„Elden Ring“ führt ein neues Gruppen-Feature ein: Im Zwischenland trefft ihr immer wieder Truppenverbände – etwa als Patrouille auf der Straße oder in Lagern. Wenn ihr diese komplett ausschaltet, füllen sich eure Flaschen wieder auf. Nutzt das, um eure Expeditionen zu verlängern und die Ressourcen ohne Ort der Gnade aufzufüllen.

Wichtig: Geht bei Angriffen auf Gruppen langsam vor und schalteten einen Widersacher nach dem anderen aus.

Wie bekomme ich auf dem leichtesten Weg Runen?

In „Elden Ring“ sind Runen eure Währung für Stufenaufstiege, Güter und Upgrades. Erfolgreiche Kämpfe sind aber nicht der einzige Weg, um Runen zu ergattern. Unsere Tipps für ein leichtes Runen-Einkommen:

Sammelt alles ein! Lasst auf euren Streifzügen durch Zwischenland nichts liegen – speziell wenn ihr auf Sturmwind unterwegs seid. Klickt bei Querfeldeinreiten ständig die Dreieck-Taste, um Kräuter und andere Ressourcen zu ergattern. Dadurch füllt sich euer Vorrat auf und ihr bekommt pro Einheit mindestens 10 Runen.

Totenschädel. Überall im Zwischenland findet ihr herum kullernde Totenschädel. Diese könnt ihr mit Sturmwind zerstören, indem ihr sie platt trampelt. Leuchten die Schädel, verstecken sie eine goldene Rune mit 200 Runen.

Friedhöfe. Haltet außerdem die Ausschau nach Friedhöfen. Diese werden zwar meist gut bewacht, sind aber auch Fundorte für meist eine Vielzahl an goldenen Runen. Der Einsatz lohnt sich und im Zweifelsfall könnt ihr die Runen auch einsacken und euch dann aus dem Staub machen.

Wo finde ich den Schimmersteinschlüssel, um Einlass in die Akademie zu erhalten?

Das Tor ist mit einem Siegel belegt. Im Eingangsbereich des Osttors liegt eine Körper, der eine wichtige Notiz aufweist. Schaut sie euch im Menü genauer an und ihr erhaltet einen ersten Anhaltspunkt über den Standort des Schimmersteinschlüssels.

Was allerdings nicht auf dem Brief steht: Der Schlüssel ist die Beute eines gewaltigen Drachens. Diesen müsst ihr aber glücklicherweise nicht besiegen. Stattdessen könnt ihr euch auch an ihm vorbei schleichen und den Schlüssel einfach klauen.

Wechselt danach aber direkt zu Sturmwind. Denn das Schuppenvieh ist alles andere als glücklich darüber, dass seine Beute stehlt.

Wo finde ich den Weg in den Untergrund?

Der Untergrund ist die zweite Ebene von „Elden Ring“ – eine Welt für sich und ideal zum Aufleveln und Grinden. Der Schwierigkeitsgrad hier ist saftig. Wagt euch also erst hinab, wenn ihr dafür wirklich bereit seid.

Der Eingang befindet in Limgrave und zwar am östlichen Ufer in einem Waldgebiete, welches durch einen großen Baum (der „Niedere Erdenbaum“) auf der Karte markiert ist. Folgt am besten der großen Straße, die sich vom Startpunkt aus über die Brücke gen Osten erstreckt und dann an der „Dritten Kirche von Marika“ über einige Ruinen eine Abzweigung nach Süden macht. Bei dem großen Bären, der an einem der Bäume kratzt, geht ihr Richtung Osten und solltet dort ein rundes Gebäude vorfinden. Dies ist der Aufzug in den Untergrund – der so genannte „Brunnen am Siofra“.

