Elden Ring: Vergleichsvideo mit PS5, Xbox Series X/S und weiteren Konsolen

Gestern wurden die Tests zu „Elden Ring“ veröffentlicht. Und recht schnell wurde deutlich, dass wir es mit einem Game of the Year-Kandidaten zu tun haben, der in den kommenden Monaten wahrscheinlich zahlreiche Auszeichnungen erhalten wird. Der Metascore liegt im Fall der PS5-Version bei 97, was „Elden Ring“ generationsübergreifend zu einem der bestbewerteten Spiele macht.

Während die Tester rundum begeistert sind, kann ebenfalls ein Blick auf den technischen Aspekt geworfen werden. Auf Youtube wurde ein etwa 15 Minuten langes Video veröffentlicht, das den Titel auf verschiedenen Systemen miteinander vergleicht. Zum Einsatz kommen dabei die New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S als auch die alten Konsolen PS4 und Xbox One.

Qualitäts- und Performance-Modi werden gegenübergestellt

Im Video zu „Elden Ring“ ist beispielsweise zu sehen, wie sich die Qualitäts- und Performance-Modi voneinander unterscheiden, wobei Spieler wahlweise eine höhere optische Qualität oder eine bessere Performance erhalten. Auch ist zu erkennen, dass „Elden Ring“ auf den Konsolen der letzten Generation einen ordentlichen Eindruck macht.

Zu beachten ist, dass mit dem Day One-Patch und weiteren Updates nochmals Verbesserungen zu erwarten sind, sodass „Elden Ring“ hinsichtlich der Qualität noch weiter perfektioniert werden kann.

Selbst Hand anlegen dürft ihr übrigens ab morgen. „Elden Ring“ erscheint am 25. Februar 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Unseren Test zum neusten Meisterwerk der Erfolgsschmiede FromSoftware brachten wir schon gestern online. Darin resümierte Olaf: „Elden Ring gehört zu dieser Sorte Videospiel, die einen nicht mehr loslässt. Selbst wenn die Konsole ausgeschaltet ist, denkt man darüber nach und überlegt, wie es wohl weitergeht.“

Ebenfalls kann ein Blick auf die internationalen Test-Wertungen geworfen werden, die – wie oben erwähnt – zu einem Metascore von 97 führten. Weitere Meldungen zu „Elden Ring“ sind in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst. Nachfolgend der anfangs erwähnte Videovergleich:

