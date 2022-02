Elden Ring: Bosskampf gegen Margit war zu schwer und wird daher angepasst

Producer Yasuhiro Kitao erklärte in einem kürzlichen Interview, dass der Margit-Bosskampf im Netzwerktest zu anspruchsvoll war. Deshalb werden ein paar Anpassungen vorgenommen. Bei den optionalen Bossgegnern wird jedoch nichts am Schwierigkeitsgrad verändert.

In der offenen Spielwelt warten versteckte Bosskämpfe auf euch.

Eine Woche nach der Veröffentlichung von „Horizon Forbidden West“ steht schon der nächste Blockbuster-Titel auf dem Plan. Und zwar wird am 25. Februar der neue Soulslike-Ableger „Elden Ring“ erscheinen.

Zwei Wochen vor dem Release stellt sich From Softwares Yasuhiro Kitao noch einem weiteren Interview. Hier gestand der Producer ein, dass „Margit the Fell Omen“ aus dem Netzwerk-Test zu stark war. Aus diesem Grund wird dieser Bosskampf ein wenig angepasst.

„Wir wollten die Bosse nicht um ihrer selbst willen schwieriger machen. Margit war einfach zu schwer für den Netzwerktest, glauben wir. Er wurde nur ein wenig auf die Spitze getrieben, so dass er zu diesem frühen Zeitpunkt im Spiel noch etwas ausgeglichen werden muss„, so die genauen Worte von Kitao.

Die besonders schweren Bosskämpfe sind optional

Dabei bezieht sich der „Elden Ring“-Producer auf Bosskämpfe, die für den Handlungsfortschritt gemeistert werden müssen. Die versteckten Endgegner hingegen sollen die Spieler an den Rand der Verzweiflung bringen. Sie werden optional sein und müssen daher nicht bezwungen werden, um in der Handlung voranzuschreiten. Spieler, die diese Art von Herausforderung suchen, werden voll auf ihre Kosten kommen. Kitao teilt nämlich mit, dass ihr in der offenen Welt „einige wirklich schwierige Herausforderungen“ finden werdet.

Kitao erklärt die optionalen Begegnungen: „In der Welt von Elden Ring gibt es einige versteckte Gebiete, in die ihr euch transportieren lassen könnt. Das wird nicht genau so funktionieren wie im Fall des Namenlosen Königs in Dark Souls 3. Ihr müsst nicht lange eine Geste ausführen, nur um irgendwohin transportiert zu werden, aber es wird ein paar nette Überraschungen für die Spieler geben und einige Begegnungen, die vielleicht ein bisschen knifflig zu erreichen sind. Und wir hoffen, dass ihr sie alle entdeckt.“

Weitere Meldungen zu „Elden Ring“:

Abgesehen von dem Margit-Kampf werden auch einige Waffen und Ausrüstungsgegenstände überarbeitet. Zudem wird nach einer Niederlage der Rückweg zu den Bosskämpfen angenehmer gestaltet – mithilfe von Checkpoints. Schließlich spielt „Elden Ring“ in einer weitläufigen Spielwelt, weshalb nervige und repititive Laufwege unterbunden werden sollen.

Quelle: Gamerbraves

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren